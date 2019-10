Weihnachtsmarkt Gettorf wird noch bunter

Vereine und Tierpark gestalten den Weihnachtmarkt mit

Der Weihnachtsmarkt Gettorf wird am Freitag, 13. Dezember 2019, um 16 Uhr von Bürgermeister Hans-Ulrich Frank auf der Bühne am Markt eröffnet. Danach startet ein Adventsliedersingen, begleitet von Sängern und Musikern der St.-Jürgen-Gemeinde und der Band Kieler Musketiere. Betrieb ist am ersten Tag bis 20 Uhr. Am Sonnabend öffnen Hütten und Gastro-Stände von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Live-Musik gibt es am Sonnabend auf der Bühne am Markt. Hospizverein und DRK beteiligen sich in je einer Bude mit dem Verkauf für gute Zwecke. Weitere zehn Hütten bieten Handgemachtes aus der Region. Der Tierpark ist mit dem Streichelzoo vertreten.

Das Motiv der Weihnachtsmarkt-Becher (Preis 4,95 Euro), die das Café Cupedia aus Glas nach Entwürfen von Gettorfer Schülern fertigen lässt, bleibt bis 7. November ein Geheimnis. Der Wochenmarkt weicht am Freitag, 13. Dezember, wegen der Aufbauarbeiten auf den Karl-Kolbe-Platz aus.