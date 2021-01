Wegen Corona treibt es die Menschen an die frische Luft. Ostseegemeinden werden überrannt. In Noer ist der Ärger darüber groß, weil durch den Ansturm und rücksichtslose Gäste auch Schäden entstehen. In den Fokus geraten sind dabei Reiter, doch ist Reiten am Strand in Schleswig-Holstein erlaubt?