Offenheit und kultureller Austausch waren in aller Munde beim dänischen Jahrestreffen in Eckernförde. 1200 Besucher tummelten sich am Sonnabend auf dem IF-Sportplatz, wo es ein Festprogramm mit Musik und Info-Ständen gab. Der Wildschweinzaun an der deutsch-dänischen Grenze war ebenfalls ein Thema.