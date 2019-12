Kleine Projekte profitieren von der Förderung

Eckernförde

„Allerdings wird die maximale jährliche Fördersumme schön verteilt“, stellt Regionalmanager Dieter Kuhn von der Aktivregion klar. Höchstens 20.000 Euro darf ein förderungswürdiges Projekt kosten, wenn es mit dem Maximalzuschuss in Höhe von 80 Prozent bedacht werden soll.

Im Idealfall gibt es dann für die Umsetzung einer modellhaften Idee, von der viele profitieren sollen, 16.000 Euro von der Aktivregion. „90 Prozent der ausgezahlten Summe fließt aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes vom Bund in unseren Fördertopf. Zehn Prozent legen wir aus EU-Mitteln drauf“, erläutert Kuhn.

2019 gab es das Regionalbudget der Aktivregion Eckernförder Bucht erstmals

Im zu Ende gehenden Jahr hatte sich die Aktivregion mit ihrem Vorstand aus den beteiligten Ämtern und Gemeinden Kommunen erstmals für diesen Förderweg entschieden. Davon profitierten bisher 19 sehr unterschiedliche kleine Projekte in den Ämtern Dänischenhagen, Dänischer Wohld, Hüttener Berge und in Eckernförde.

Zum Beispiel dieses: In Eckernförde beantragten die Existenzgründerinnen Anja Rohlf und Karen Dohm, Inhaberinnen des Unverpackt-Ladens Frei-Handel, Geld für Planung und Anlegen eines Naturgartens im Hof am Laden. 16.700 brutto sollte das Projekt kosten, 12.237 Euro flossen dafür aus dem Fördertopf der Aktivregion.

In Eckernförde schufen Existengründerinnen den Naturgarten für die Stadt

Modellhaft zeigen die Inhaberinnen künftig, wie man auch auf kleinem Raum und sogar in der Stadt einen idyllischen Naturgarten mit Nistplätzen, heimischen Stauden und Gehölzen, Sonnenhügel für insektenfreundlichen Blühpflanzen auf magerem Boden, Mini-Teich, Rankhilfen, gemütlicher Sitzecke für Kunden und kleiner Sandkiste für Kinder schafft.

In dem Geschäft am Rathausmarkt gibt es neben all den unverpackten Waren auch Literatur zum Naturgarten und kostenlos persönliche Tipps. Ein Planungsbüro lieferte den Entwurf. Umgesetzt wurde die Idee durch Kompass 98 (Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen) und in ergänzender Eigenarbeit.

Fördermittel Erste Zuteilung der Fördermittel im Februar 2020 Im Regionalbudget der Aktivregion Eckernförder Bucht stehen 2020 200.000 Euro für die Kleinstprojekt-Förderung parat. Das beschloss der Vorstand der Aktivregion Ende November. Zur Region gehören die Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld, Hüttener Berge, die Gemeinden Altenholz, Altenhof, Goosefeld, Windeby und die Stadt Eckernförde. Eine private oder öffentliche Maßnahme oder die eines Vereins darf den Kostenrahmen von 20.000 Euro nicht überschreiten. Die Förderung beträgt maximal 80 Prozent. Mindestens 20 Prozent bringt der Antragsteller selbst auf. 90 Prozent des Fördergeldes gibt der Bund an die Aktivregion aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur/ Küstenschutz. Die Projekte müssen den Kernthemen der Aktivregion entsprechen. Die erste Vergabe von 120.000 Euro ist am 19. Februar geplant. Weitere 80.000 Euro werden am 29. April vergeben. 2021 folgte eine weitere Runde. Was danach noch im Rahmen der Aktivregionen möglich ist, ist noch nicht absehbar. Hier gibt es die Förderanträge.

Auch in Tüttendorf , Strande, Schinkel , Haby fördert die Aktivregion Kleinstprojekte

Die Aktivregionen engagieren sich in dieser Weise freiwillig und müssen dann jeweils besagte zehn Prozent aus den ihnen zur Verfügung stehenen EU-Mitteln beisteuern. Der Regionalmanager: „Wir wiederholen das in den kommenden zwei Jahren gern, weil so kleine Vorhaben bei der Förderung sonst oft durchfallen. Schließlich profitieren von derlei Maßnahmen Bürger konkret oder sie regen zur Nachahmung an.“

Das, Spektrum, was förderungswürdig ist, ist breit. Tüttendorf etwa bekam Geld für die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses mit Beamer und weiterer Technik. Strande schafft Grillplätze und einen Kleinkinderspielplatz am Strand. Der 1. FC Schinkel kaufte neue Spielerbänke. Haby erstellt ein Ortskonzept.

In der Region Eckernförder Bucht lösten im laufenden Jahr 173.000 Euro aus dem Regionalbudget 223.400 Euro an zusätzlichen Investitionen durch Private, Vereine, Gemeinden aus.

