Aktivstrand Eckernförde: Jugendliche haben erste Ideen

Eckernförde

Vergangenes Jahr hatte der Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport Eckernförde beschlossen, dass auf dem Hauptstrand vor dem Kurpark eine Aktivfläche eingerichtet wird. Eine erste Befragung im Rahmen des Tourismuskonzepts „Eckernförde 2030“ hatte ergeben, dass eine Nachfrage besteht für Spiel, Spaß und Sport am Strand.

Nachdem die Idee, den Hundestrand zum Jugendstrand umzuwidmen und für die Tiere einen Teil des Südstrands zu reservieren, auf viel Kritik stieß, schwenkte die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG) um.

2600 Quadratmeter für Spaß und Sport in Eckernförde

„Ein Kompromiss ist der Strandabschnitt vor dem Kurpark“, sagt ETMG-Chef Stefan Borgmann. Dort soll ein 130 Meter langer und 20 Meter breiter Strandabschnitt als Treffpunkt für Jugendliche und für sportliche Aktivitäten in Eckernförde freigehalten werden von Strandkörben. Doch wie soll der Bereich gestaltet sein? Eine Arbeitsgruppe aus Schülern und Vertretern von „Das Haus“, Streetwork, Gleichstellung, Menschen mit Behinderung und Bürgerbeteiligung hat sich darüber Gedanken gemacht und einen Fragebogen entworfen.

Aktivstrande Eckernförde: Die "Top Fünf" berät der Ausschuss

Dort können Jugendliche und alle Bürger ihre Ideen einbringen, wie der Aktivstrand Eckernförde aussehen soll. Die „Top Fünf“ der Vorschläge stellt die EMTG dann in der nächsten Sitzung des Jugend- und Sportausschusses zur Beratung vor. Die Fragebögen sind an fünf Schulen in Eckernförde verschickt worden, aber auch beim Tourist-Info-Punkt (TIP) und bei Famila erhältlich sowie digital über die Internetseite der Touristik abrufbar. „Bei Schwierigkeiten mit dem Ausfüllen helfen wir gerne“, sagt „Haus“-Leiterin Sonja Gehrk-Jürgensen (Tel. 04351/712577).

Wunsch für Aktivstrand Eckernförde: Volleyballfeld und Sitzgruppen

Die beiden Jungmannschülerinnen Lilia Nachtigal und Katharina Dushe, die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind, haben schon Ideen für den Aktivstrand Eckernförde. Sie wünschen sich unter anderem ein Volleyballfeld, Sitzgruppen als Treff, aber auch mehr Mülleimer und Strandaschenbecher. Letzteres hat ETMG-Chef Borgmann bereits auf den Weg gebracht. Gern würden es die Schülerinnen auch sehen, wenn die Jugendlichen die Möglichkeit hätten, am Aktivstrand Eckernförde selbst etwas zu gestalten.

Aktivstrand Eckernförde: Wo Jugendliche auch mal lauter sein dürfen

Streetworkerin Heike Peuster unterstreicht die Bedeutung eines stadtnahen Aktivstrandes in Eckernförde. „An vielen Stellen dürfen Jugendliche nicht sein, hier hätten sie im Sommer einen Treffpunkt, an dem sie auch mal lauter Musik hören könnten.“ Weitere Zeichen für Jugendangebote setze die Stadt zurzeit mit dem geplanten Skatepark, der guten Besetzung von Jugendeinrichtungen sowie dem künftigen Calisthenics Park im Kurpark. Was noch fehlt, sei ein geeigneter Treffpunkt im Winter, merkten die beiden Schülerinnen an.

Auch am Aktivstrand Eckernförde gelten Regeln

Am neuen Aktivstrand Eckernförde werden auch die Strandregeln wie kein offenes Feuer und kein exzessiver Alkoholgenuss gelten. Hinweistafeln sollen auf den Aktivstrand Eckernförde aufmerksam machen. „Zäune oder spezielle Zonen wird es nicht geben“, sagt Borgmann. Der Appell geht jetzt an alle Jugendlichen (und auch Erwachsenen), die bis zum 1. März laufende Fragebogenaktion für den Aktivstrand Eckernförde rege zu nutzen.