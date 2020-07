Kleine Ursache, große Wirkung. Ein qualmender Topf beschäftigte am Montag in Eckernförde 23 Feuerwehrleute. „Das Essen war auf dem angeschalteten Herd vergessen worden“, so Einsatzleiter Meint Behrmann. Da fünf Feuerwehrautos an der Ottestraße standen, war der Durchgangsverkehr zeitweise blockiert.