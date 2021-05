Eckernförde

„Bio Poly Meer“ nennt Windl ihre Präsentation. Dabei ließ sich die ehemalige Künstlerhaus-Stipendiaten, die im Sommer 2018 in Eckernförde zu Gast war, von der Ostsee inspirieren. Für ihre Arbeit recherchierte sie sogar unter Wasser, tauchte ab in die Tangvorkommen der Eckernförder Bucht. Von diesen Boots- und Schnorchel-Ausflügen brachten sie nicht nur Eindrücke von der Bewegung der Meersalgen in der Dünung mit, sondern auch Geräusche. Mit einem Hydrofon studierte sie den Klang der Brandung.

Tang an Tauen, der klingt

Die Künstlerin, die sich nicht nur mit Objekten und Medien befasst, sondern auch mit Klang und Komposition, kreierte aus ihrem Meereserleben heraus eine Installation, die über das rein Ästhetische hinausgeht. Der Tangwald scheint zu leben, er wirkt magisch. Die Algen, die sich an vom Boden aufwachsenden alten Fischer-Tauen geheftet haben, wogen in einem unsichtbaren Wasser. Und das klingt. Allerdings ganz anders, als erwartet. Metallisch, technisch – und doch im Rhythmus der Wellen.

Die Natur reagiert auf den Menschen

Windl hat die Naturgeräusche in abstrakte, fast bedrohliche Klänge verwandelt. Aus 100 Mini-Lautsprechern quellen sie zwischen den Tangblättern hervor. Sensoren verdichten sie, geht man in den Tangwald hinein. Er reagiert auf den Eingriff des Menschen. Die Algen selbst hat die Künstlerin lebensecht aus abbaubarem Bio-Kunststoff gestaltet in einem langwierigen Prozess aus Trocknen und Formen. Und hier schließt sich der Kreis: „Bio Poly Meer“ - das Wortspiel vereint Umwelt, Kunststoff und Meer, das weltweit unter 150 Millionen Tonnen Plastikmüll leidet.

Von der Bedrohung der Ozeane

Doch Windls Kunst ist keine plakative Protestkunst. Vielmehr keimt in dem Besucher, der über die deckenhohe Algen-Installation staunt, eine Ahnung auf, das hier etwas nicht stimmt. Subtil vermittelt der Tangwald die Verletzbarkeit der Ozeane durch den Menschen. Und der Betrachter kommt ins Grübeln, ob alles so richtig ist, wie es zu sein scheint.

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Bio Poly Meer“ von Melanie Windl ist noch bis 30. Mai im Künstlerhaus in der Ottestraße 1 zu sehen. Öffnungszeiten: Mi, Sa und So von 14.30 bis 17 Uhr. Am 30. Mai, dem Tag der Künstlerhäuser, ist Windl persönlich anwesend.