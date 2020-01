Alles klar zur Sprengung bei Schönhagen?

Nach heftigen Protesten von Umweltschützern und Gemeinden waren die Sprengungen im Sperrgebiet Schönhagen 2018 auf Eis gelegt worden. Doch in diesem Frühjahr will die Bundeswehr einen neuen Anlauf nehmen. Ungeachtet dessen will der Nabu erfahren, wer genau für die Sprengungen verantwortlich ist.