Was kommt nach dem Abi? Viele nehmen sich dann erst mal Zeit, die weite Welt zu bereisen. Und so hat der aktuelle Abijahrgang des Gymnasiums Altenholz seine Late-Night-Show unter das Motto „Roadtrip“ gestellt. Die Proben für die Veranstaltung gehen jetzt, kurz vor der Premiere, in die heiße Phase.