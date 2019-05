Kiesabbau zerstört zuerst Landschaft. Trotzdem können sogar Kieswerke in Funktion geschützten Tieren und Pflanzen begrenzt Entwicklungsraum geben, wenn man ihnen magere, sandige Areale überlässt. Nach der Stilllegung kommt es aufs Konzept an, das die Kleinbiotope erhält und ausweitet. In Bayern hat der Landesbund für Vogelschutz ( LBV) Schwaben mit der schwäbischen Regierung, dem Bayerischen Industrieverband Steine und Erden, der AG Bayerischer Bergbau- und Mineralgewinnungsbetriebe ein Zehn-Punkte-Konzept für richtigen Artenschutz erstellt. An durch Kiesabbau „ausgemagerten“ Standorten, wo auch Gewässer und Steilwände Lebensraum sind, wurden 219 Rote-Liste-Arten nachgewiesen.