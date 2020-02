Banner und Plakate hängen. Unübersehbar hat in Rieseby der Wahlkampf für den Bürgerentscheid zur Zukunft der Alten Post am Sonntag, 16. Februar, begonnen. In der Abstimmung entscheiden 2201 Riesebyer Bürger über den umstrittenen Verkaufsplan für das von vielen Vereinen im Dorf genutzte Gebäude.