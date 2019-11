Alte Post überraschend gesperrt

Rieseby

Als amtierender Bürgermeister informierte Frank Frühling (WGR) bei der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses am Donnerstag über die Anordnung. Weil Amtsträgerin Doris Rothe-Pöhls ( SPD) im Urlaub ist, fungiert der Stellvertreter derzeit als Gemeindeoberhaupt. „Für das obere Stockwerk fehlt ein zweiter Fluchtweg, unten eine Rauchschutztür", sagte Frühling. „Entweder bekommen wir das Gebäude wieder gängig oder die Vereine müssen sich Ersatz suchen", sagte er.

Es gab eine Anzeige, dass die Nutzung der Alten Post nicht ordnungsgemäß ist

Warum fand die Begehung am Dienstag statt? „Es gab eine Anzeige, dass die Nutzung der Alten Post nicht ordnungsgemäß ist", erklärte Gunnar Bock, Amtsdirektor des Amtes Schlei-Ostsee, auf Nachfrage. Tatsächlich sei die öffentliche Nutzung durch Vereine nicht genehmigt. Vielmehr seien gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss – dort saß die Post – und eine Wohnung in der oberen Etage gestattet. Ob die Vereine dauerhaft ihr Quartier verlieren, hängt laut Bock von der politischen Willensbildung der Riesebyer Gemeindevertreter ab. Sie treffen sich am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr öffentlich im Riesby Krog. „Insbeondere im Erdgeschoss wären die geforderten Arbeiten kurzfristig machbar", lautete Bocks Einschätzung. Der Kreis habe signalisiert, dass dann eine Nutzungsänderung erfolgen könne.

Um die Zukunft der Alten Post gibt es reichlich Zoff

Brisant an der Sperrung: Um die Zukunft der Alten Post gab es in diesem Jahr schon reichlich Zoff. Dafür sorge der drohende Verlust der Räume zur Vereinsnutzung in Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Gebäudes. Mit einem Bürgerentscheid will eine Initiative den Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertreter zum Verkauf und zum Räumen der Alten Post aus dem August rückgängig machen. Für eine entsprechende Abstimmung wurden 862 Unterschriften gesammelt. „Unser Bürgerbegehren wurde am Dienstag für zulässig erklärt", sagte Initiativ-Sprecher Lothar Oetken. Er ist Vorsitzender des Gesangvereins Rieseby, der in der Alten Post probt. „Die Sperrung war für uns natürlich ein Schock. Wir werden vielleicht in Räume der Schleischule ausweichen können", sagte er.

Für die Kleiderkammer des DRK sieht es schlechter aus. „Wir können mit den Sachen nirgendwo anders hin. Deshalb bleibt die Kleiderkammer bis auf Weiteres geschlossen“, so DRK-Sprecherin Andrea Magnusson.

