Modellbahn-Spaß in Altenholz

Altenholz

„Man muss die Weichen richtig stellen“, betont Noah (6). Sonst kracht es. Der Kieler hat gemeinsam mit Vater Jens Vetter gerade einen Regionalexpress gesteuert. Einmal Lokführer sein - eine Fernbedienung macht es möglich. Damit ließen Vater und Sohn ihre Bahn sicher über die Schienen (Gleisstrecke: rund 230 Meter) fahren.

Ihr Zug passierte idyllische Landschaften mit Bahnhöfen, Hafen, Schiffen, Kränen, Brücken, Mühle, Wäldchen oder Baustellen. Für mehrere Tage haben die Modulbauer – Veranstalter war der Modellbahn-Insider-Treff Kiel – in der Halle eine künstliche Mini-Welt erschaffen.

Fahrplan auf Wunsch

„Die Besucher bekommen auf Wunsch einen Fahrplan, worauf der Zugdienstbeginn steht“, erklärt Modellbahner und Mitorganisator Frank Gerken. Ebenso sind dort die anzusteuernden Stationen notiert. Die Geschwindigkeit des Zuges lässt sich mit einem Drehkopf an der Fernbedienung regeln.

Noah, seine Schwester Malu (3) und Mutter Stefanie beobachten nun, wie auf der Modulbauer-Anlage ein Zug an einem kleinen Campingplatz vorbeidüst. Gleich nebenan am Strand mit Bootssteg hat sich jedoch ein Unfall ereignet, zumindest steht dort ein Rettungswagen mit Blaulicht. Auch in der kleinen Eisenbahn-Idylle geschieht mal ein Unglück. Hinter den Gleisen galoppieren Reiter über eine Wiese, auf einer Koppel ruckelt ein Traktor.

Kindheitsspaß als Hobby

„Wir bauen zu Hause im Keller auch gerade eine Modelleisenbahn auf“, verrät Jens Vetter. Er habe den Spaß daran „aus der Kindheit mitgenommen“. „Es ist ein Hobby, das die Generationen verbindet, und man lernt dabei etwas über Holzarbeiten, Technik und filigrane Basteleien“, so der 40-Jährige, der schon in seinem Elternhaus eine Modellbahn hatte.

