Verschieben, vermeiden, vorsorgen: So werben die Recyclinghöfe des Abfallwirtschaftsbetriebs Rendsburg-Eckernförde für umsichtiges Verhalten in Corona-Zeiten. Auf der Anlage in Altenholz scheint sich die Lage zu normalisieren. Seit einer Woche können Nutzer wieder unangemeldet vorbeikommen.