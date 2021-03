Die Polizei Altenholz sucht Zeugen, die am Freitag, 12. März beobachtet haben, wie Unbekannte illegal auf dem Parkplatz an der Willy-Busch-Straße Müll abluden. Dabei stellten sie fünf asbesthaltige Platten ausgerechnet am Schild „Mein Müll muss mit“ ab.