Viele neue Parkplätze sind in den vergangenen Jahren neu im Areal um Fachhochschule und Dataport in Altenholz-Klausdorf entstanden. Doch die beiden Einrichtungen haben Erweiterungspläne und schieben neue Projekte an. Die Gemeinde prüft derzeit die Möglichkeiten, weitere Stellplätze zu schaffen.