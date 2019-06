Wie sollen die Grün- und Freiflächen im Sanierungsgebiet Altenholz-Stift gestaltet werden: Dazu hofft die Verwaltung auf viele kreative Anregungen von Einwohnern. Sie lädt deshalb am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr in die Aula des Gymnasiums in der Danziger Straße ein.