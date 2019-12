Entspannt lernen mit Schulhund Casey

Altenholz

Wie entstand die Idee, Casey in den Unterricht zu integrieren?

Claudia Löhnert: Das war eher spontan. Ich hatte schon immer Hunde, bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, sie mit in den Unterricht zu nehmen. Aber als Casey Welpe war, gab es hier noch eine andere Schulhündin. Da hatte ich das überhaupt mal gesehen und war ganz angetan. Und als ich Caseys Wesen nach etwa sechs Monaten besser kannte, dachte ich: Sie eignet sich auch sehr, sehr gut für einen Schulhund. Weil sie sehr ruhig, unglaublich lieb und ganz treu ist.

Meine damalige Schulleitung sprach mich an, sagte, ich könnte sie doch mal mitbringen und gucken, wie das klappt. Also habe ich Casey mal mitgenommen. Wir haben auch einen Wesenstest gemacht. Schließlich wurde das in der Schulkonferenz abgesegnet, und alle waren damit einverstanden. Und fortan war sie mit im Unterricht.

Was macht Casey im Unterricht?

Eigentlich begleitet sie mich immer nur. Da, wo ich bin, ist sie auch. Sie hat keine bestimmten Aufgaben. Aber allein durch ihre Anwesenheit macht sich das in den Klassen bemerkbar. Wir haben gewisse Regeln im Umgang mit dem Hund eingeführt – und eine Hauptregel ist natürlich: Wir sind leise. Das macht viel aus, dass die Kinder leise sind.

Bei mir im Unterricht ist die Tür immer offen. Und wenn Casey rausgeht, sagen die Kinder: Guck mal, Casey geht raus, wir sind zu laut – wir müssen leiser sein. Casey liegt immer gerne mittendrin, ganz ruhig, entspannt, und schläft. Dann lobe ich immer: Wie toll ihr gerade arbeitet, dass Casey hier so leise liegt. Da freuen sich die Kinder immer unglaublich.

Was fällt Ihnen besonders am Hund auf?

Casey ist sehr empathisch – das hört sich vielleicht komisch an. Sie merkt es, wenn Kinder traurig sind. Es passiert ja des Öfteren mal, dass ein Schüler auf dem Schulhof hinfällt. Wenn Kinder dann weinend zu mir kommen, kommt Casey auch und spendet Trost. Ich habe immer einen guten Ablenker dabei – besser als ein Kühlkissen!

Gibt es auch Bedenken bei Eltern?

Ja, es gab durchaus auch mal Eltern, die anfangs Bedenken hatten, dass ihr Kind Angst vor Hunden hat. Aber die verlieren hier ganz schnell die Angst. Weil sie sehen, wie die anderen Kinder mit Casey umgehen. Sie sehen, man muss keine Angst haben, wenn man Regeln einhält. Sie lernen, wie man mit Hunden umgeht: dass man sich nicht einfach einem wildfremden Tier nähert.

Eigentlich gibt es nur positive Resonanz. Auch mit Allergien, wovor ich ein bisschen Angst hatte. Einmal gab es ein Kind mit Hundehaar-Allergie. Aber es stellte sich heraus, in diesem großen Klassenraum war das gar kein Thema.

Gibt es denn andere Probleme?

Flüchtlingskinder haben meist sehr viel Angst, weil sie es nicht kennen, dass man Hunde als Haustiere hält. Wenn ich anfangs in die Klasse komme, ist die Angst vor Casey sehr groß, und ich bemühe mich, sie besonders behutsam einzuführen. Und mittlerweile kommen sie bei ihr an, fürchten sich nicht mehr. Sie haben das einfach gelernt.

Was lernen Kinder noch von Casey?

Sie übernehmen auch Verantwortung. Ich habe zum Beispiel einen Casey-Dienst eingeführt. Wenn die Kinder morgens kommen, müssen sie erst mal frisches Wasser in die Trinkschale füllen. Und das Kissen für sie muss noch mal aufgeschüttelt werden.

Welche Ausbildung hat Casey für die Schule bekommen?

Es gibt eine Therapiehund-Ausbildung, aber für Schulhunde gibt es nichts. Ich habe sie bei meiner privaten Hundetrainerin ausbilden lassen. Und auch in der Hundeschule, mit Welpenspiel und allem. Außerdem ich habe Fortbildungen besucht.

Und da wurde immer gesagt: Wenn du sie mit in die Schule nimmst, achte darauf, dass sie ihre Rückzugsmöglichkeit hat. Also habe ich alles schön eingerichtet hinten bei mir am Pult: dass sie ein Kissen hat, damit sie sich zurückziehen kann. Da hat sie nicht ein Mal drauf gelegen. Sie geht immer mittenrein. Sie braucht das! Wenn wir Erzählkreis machen und sehr geballt sitzen, kommt sie auch sofort. Diese Ruhezone habe ich schnell wieder aufgelöst.

Fallen Ihnen noch besondere Erlebnisse ein?

Casey war sogar schon auf Klassenfahrt. Wir waren mal auf einem Ponyhof, das war auch ganz toll. Auch auf anderen schulischen Ausflügen hat sie die Klassen begleitet: Ausflüge im Sommer an den Strand, sie hat mit den Kindern im Wasser geplanscht. Ebenso war sie mit beim Rodeln, als wir tatsächlich mal einen richtig schönen Winter mit viel Schnee hatten. Alle hatten ihren Spaß, als sie den Berg neben den Schlitten hinunterlief und am Ende eine Schneeballschlacht gemacht wurde.

