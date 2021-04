Altenholz

Im Vorjahr war noch ein Mann unter den sportlichsten Altenholzern. Doch kürzlich begrüßte Bürgervorsteher Sebastian Baltz im allerkleinsten Kreis zur reinen Sportlerinnenehrung. Das Jahr 2020 sei ein Jahr gewesen, in dem viele ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnten.

„Sie schon“, lobte er die drei Frauen: Sie hätten sich in der schwierigen Situation durchgebissen. Was ihn besonders freut: Solche Erfolge auf höherer Ebene seien immer auch eine positive Werbung für Altenholz.

Annette Hinz aus Altenholz erfolgreich im Straßenlauf

Die Altenholzerin Annette Hinz erhielt eine Urkunde: Die 79-Jährige wurde deutsche Meisterin im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in der Altersklasse W75. Auch auf der Halbmarathon-Strecke ist das Mitglied des TSV Altenholz unterwegs.

Vor etwa 20 Jahren hat sie das Laufen für sich entdeckt, ist unter anderem zwei Mal pro Woche im Lauftreff Altenholz dabei. Normalerweise. Auch jetzt trainiert sie regelmäßig, um sich weiter fit zu halten – aber wegen Corona nur alleine oder zu zweit.

Adia Budde setzt auf mehrere Disziplinen

Adia Budde (15) zeigte beim sogenannten Blockwettkampf über ein komplettes Sportjahr hinweg Leistung und holte, so der Bürgervorsteher, „mit großem Abstand“ den ersten Platz im Blockwettkampf. Der erinnert ein bisschen an Sieben- oder Zehnkampf und bietet jungen Sportlerinnen und Sportlern die Chance, mehrere Disziplinen zu trainieren.

Adia Budde trat dabei im Sprint, über die Hürden, im Weitsprung, im Werfen und über eine längere Laufstrecke an. „Mir gefällt, dass man sich nicht auf eine Disziplin festlegt, sondern breit aufgestellt ist“, sagt die junge Altenholzerin.

Am liebsten mag sie den 2000-Meter-Lauf, aber auch die 800 Meter liegen ihr. Leider sei 2020 die deutsche Meisterschaft ausgefallen. Adia hofft, dass dieses Jahr sportlich wieder mehr Wettkämpfe zu bieten hat. Denn sie hat sich noch einiges vorgenommen.

Marie-Luise Lauterbach aus Dänischenhagen will auf deutscher Ebene mithalten

Die Dänischenhagenerin Marie-Luise Lauterbach (19) tritt ebenfalls für den TSV Altenholz an. Sie ist Norddeutschland-Meisterin im 400-Meter-Hallenlauf. Außerdem holte sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2020 den dritten Platz über 400 Meter Hürden. „Das letzte Jahr war durchaus erfolgreich“, sagt sie.

Nun tritt sie in einer neuen Altersklasse an und hofft, „dort auf deutscher Ebene mithalten zu können“. Sie schätzt am Sport, „dass ich mich dabei voll auspowern kann und einen freien Kopf bekomme“. Seit August absolviert sie außerdem eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Die beiden jungen Sportlerinnen erhielten für ihre Leistung die Sportehrenmedaille der Gemeinde Altenholz in Gold.