Wegen Corona ist der Hochzeitstraum jedoch für viele Brautpaare gerade geplatzt – zumindest was den Termin angeht. In der Pandemie muss Hochzeitsplanerin Michelle Mahler aus Altenholz angesichts abgesagter Feiern erhebliche Einbußen schlucken – und geknickte Verlobte am Telefon tröstend beraten.