Katja Hofmann ist 25 Jahre jung – und dennoch schon etwa die Hälfte ihres Lebens in der Feuerwehr aktiv: Mit 13 Jahren trat sie in die Jugendwehr ein. Denn auch ihr Vater und ihre Brüder engagierten sich im Brandschutz. Seit September lebt Katja Hofmann in Altenholz – der Liebe wegen.