Es war ein Versuchsballon, der nicht zündete. Nach der diesjährigen Premiere am Eckernförder Südstrand wird es 2020 keine Wikingertage mehr in Eckernförde geben. Das hat am Mittwoch der Aufsichtsrat der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH beschlossen. Ein Grund ist der zu geringe Besuch.