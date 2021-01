Altenholz

Sie ist eine von 60 Schülerinnen und Schülern, die am Gymnasium Altenholz bald ihr Abitur machen. Herausforderungen ist sie gewohnt: Im Golfclub Altenhof bei Eckernförde spielt sie in der Zweiten Bundesliga Nord.

Du bereitest dich in dieser Corona-Ausnahmesituation auf das Abitur vor. Wie hat sich dein Schulalltag verändert?

Mia Lena Hoffmann: Zurzeit gehen wir nur für unsere Prüfungsfächer in die Schule. Wir haben quasi einen Sonder-Stundenplan nur für den Abiturjahrgang. Die restliche Schule ist im Distanzlernen zu Hause. Meine Prüfungsfächer sind Englisch, Französisch, Mathe und Religion. Normalerweise habe ich 31 Stunden pro Woche, jetzt sind es nur 14 in Präsenz.

Sind die Fächer, mit denen du das Abitur machst, auch deine Lieblingsfächer?

Ja, das kann man schon so sagen.

Macht ihr zusätzlich Distanzunterricht oder liegt der Fokus jetzt auf der Vorbereitung für die Prüfungen?

Wir haben noch Distanzunterricht, und zwar in den Fächern, die wir nicht direkt in der Schule haben. Da bekommen wir Aufgaben über den Schulserver Iserv. Die bearbeiten wir selbstständig im Homeschooling und schicken sie wieder zurück.

Worüber diskutiert ihr Schüler im Zusammenhang mit diesem ungewöhnlichen Abi-Jahrgang?

Es ist alles ein bisschen ungewiss: auch was in den nächsten Wochen passiert. Das höre ich oft. Wir Schüler wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir bleiben alle am Ball.

Ist der Präsenzunterricht eine gute Lösung für euch in dieser Zeit?

Das ist eine total gute Lösung. Das höre ich auch von vielen Mitschülern. Darüber tauschen wir uns häufig aus und sind ganz glücklich damit. Erst war es anders an unserer Schule: Anfang Januar hatten wir ganz normalen Unterricht in jedem Fach. Dann hat sich in unserem Jahrgang eine Initiative gegründet von Schülern, die sich gewünscht haben, dass wir nur in den Prüfungsfächern Unterricht bekommen. Damit wir in der Schule nicht auf so viele Leute treffen. Das hat die Schule auch direkt umgesetzt und ist uns da ziemlich entgegengekommen. Jetzt höre ich von allen, dass der Unterricht in diesen kleineren Gruppen deutlich intensiver ist. Und man sich gut vorbereiten kann.

Wie viele seid ihr denn in so einer Lerngruppe?

Das sind wohl etwa sieben bis acht Leute.

Habt ihr für das Homeschooling eine spezielle Schulausstattung bekommen?

Ich hatte schon alles zu Hause. Aber es gab für Schüler auch die Möglichkeit, sich einen Laptop auszuleihen.

Wann ist dir klar geworden, dass auch dieser Abi-Jahrgang von Corona geprägt wird?

Das fing schon im August zum Start des Schuljahres an. Anfangs war es noch relativ entspannt, da musste man nur auf den Gängen Maske tragen. Aber ich hätte vorher gar nicht gedacht, dass unser Schuljahr schon mit einigen Einschränkungen startet. Später gab es Verschärfungen, wie beispielsweise die Maskenpflicht im Unterricht. Und dann wurde mir schon klar, dass wir davon wohl noch bis zum Juni betroffen sein werden.

Euer Vorgänger-Jahrgang hatte sich damals Sorgen gemacht, ob dieses Abitur wegen der Umstände als schlechter eingeordnet wird. Manche fanden aber: Wer unter Corona Abi macht, ist noch viel mehr gefordert. Wie siehst du das?

Es ist schon eine schwierige Situation. Man muss besonders diszipliniert sein. Vergangenes Jahr hatten wir von März bis Mai die erste Phase mit Distanzlernen zu Hause. Da haben wir schon wichtigen Stoff verpasst – oder uns selber angeeignet. Ein Corona-Abi ist kein geschenktes Abi. Man muss ziemlich viel Disziplin haben. Sich da durchbeißen und den Willen zeigen, das alles zu lernen. Ich sehe es eher so, dass dieses besondere Abitur die Schüler ein bisschen auszeichnet.

In dieser Abiturvorbereitung fehlt sicher auch der Kontakt unter euch Schülern?

Auf jeden Fall. Als Ausgleich oder Ablenkung von der Schule fehlen Freizeit, Hobbys und Sport. Auch Freude treffen am Wochenende ist im Moment ein bisschen schwierig. Man sieht sich nur in der Schule so halb ... Aber nicht wirklich, weil jetzt alles entzerrt ist. Was ja auch gut ist. Man soll im Moment ja auch nicht so viele Kontakte haben. Aber der Ausgleich und die Ablenkung: Das fehlt. Und es wird in den nächsten Monaten noch zunehmen.

Wie wurde der Unterricht für euch entzerrt?

Montags kommt zum Beispiel die Hälfte des Jahrgangs erst zu Deutsch und geht dann wieder. Und die andere Hälfte kommt erst danach zu Mathe. Weil nicht alle dieselben Prüfungsfächer haben, gibt es ganz unterschiedliche Stundenpläne.

Das Hygienekonzept am Gymnasium Um Ansteckungen zu vermeiden, gilt im Gymnasium Altenholz laut Hygienekonzept aktuell jederzeit und überall die Pflicht, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Fahrschüler beginnt diese Pflicht bereits auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Schule und umgekehrt, für alle anderen mit dem Betreten des Schulgeländes. Es gibt einige wenige Ausnahmen von der Masken-Pflicht, bei denen aber immer der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen gehalten werden muss: unter anderem beim Sportunterricht, beim Essen oder Trinken in den Pausen auf dem Schulhof und bei Klausuren oder Klassenarbeiten, wenn der Mindestabstand zwischen allen Personen eingehalten werden kann. Bei Symptomen einer Covid-19-Erkrankung, wie Fieber, trockener Husten, starke Halsschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns sollen Schüler und und Lehrkräfte auf jeden Fall zu Hause bleiben. Treten akute Symptome im Laufe des Vormittags auf, ist der Schulbesuch unmittelbar abzubrechen.

Du bist auch eine gute Golferin, spielst in der Zweiten Frauen-Bundesliga. Siehst du das Abi als sportliche Herausforderung? Oder fällt es dir auch schwer durch diese Umstände?

Mir fällt es eher schwer. Man muss sich schon disziplinieren, jene Fächer, die man nicht in der Schule hat, dann nachmittags zu machen und gleichzeitig noch für die Prüfungen zu lernen. Ich merke jeden Tag, dass mir das noch schwer fällt. Insofern kann das Abi absolut mit einer sportlichen Herausforderung verglichen werden.

Andererseits lernt man viel Selbstverantwortung, wenn man so was durchmacht.

Definitiv. Ich glaube, das ist auch fürs Studium gut. Oder für das spätere Leben.

Es gibt an eurer Schule Abi-Traditionen wie die Late-Night-Show, um Geld zu sammeln für den Abi-Ball. Plant ihr so was?

Nein, bei uns gab es keine Show. Und die Planungen für den Abi-Ball sind derzeit auch auf Eis gelegt. Wir haben ja keine Möglichkeit, irgendwie Geld dafür einzunehmen. Und wir gehen zudem nicht davon aus, dass man im Juni einen großen Ball feiern kann. Das fällt wohl alles weg.

Wie war es letztes Jahr?

Der letzte Abiturjahrgang konnte gerade noch beide Late-Night-Shows veranstalten, kurz vor dem ersten Lockdown. Aber den Abi-Ball mussten sie dann absagen. Die beiden Abi-Partys – einmal vor Weihnachten und einmal im Januar – konnten jedoch noch stattfinden.

Viele wollen nach dem Abi erst mal reisen. Hattest du auch so etwas vor?

Zum Glück hatte ich keine wirklichen Reisepläne, so dass da nichts Großes ins Wasser fallen kann.

Willst du studieren oder hast du andere Pläne?

Ich würde gerne studieren, habe ein paar Ideen. Lehramt finde ich beispielsweise interessant. Aber ich gucke, was die Zeit bringt. Vielleicht arbeite ich erst mal ein bisschen nach dem Abitur. Mache Praktika, schaue mir Berufe an, um mich dann zu entscheiden.

Ist das Golfen auch eine Option? Oder einfach ein schönes Hobby?

Golf wird weiter einen hohen Stellenwert haben. Aber ich denke nicht, dass es mein Beruf in Form einer professionellen Karriere werden wird.