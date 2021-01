Vieles fehlt in diesen Corona-Tagen: auch das Gedenken an den 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Der Tag wurde in Altenholz seit Jahren mit dem Jüdischen Kulturabend begangen. Diesmal fällt er aus. Friedensgruppe, Gemeinde und Förde-VHS melden sich dennoch zu Wort.