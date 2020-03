Kirche geht kreative Wege in Corona-Zeit

Altenholz

Denn das christliche Leben soll nicht ruhen, erklärt Pastor Okke Breckling-Jensen. So biete die neue Diakonin Linda Schiffling geistliche Impulse online an.

Botschaften auf Instagram

Jeden Mittwoch und Sonntag sowie am Karfreitag werden diese auf der Homepage (www.kirche-altenholz.de) und dem Instagram-Account (@altenholz_ev_luth_kirche) veröffentlicht. Die Botschaften sollen in Papierform auch in einer Box am Stifter Eivind-Berggrav-Zentrum sowie am Gemeindezentrum Ankergrund in Klausdorf zur Verfügung stehen. Auch aktuelle Themen und Informationen will die Kirche im Internet veröffentlichen.

Kirche bleibt offen, Seelsorger sind erreichbar

Zudem ist der Kirchraum im Eivind-Berggrav-Zentrum täglich von 9 bis 18 Uhr offen für Gebet und Stille. Die Pastoren Okke Breckling-Jensen und Dirk Große bleiben telefonisch als Seelsorger erreichbar. Nach Absprache besuchen sie auch Schwerkranke und Sterbende. Es gibt Hilfsangebote wie das eines Jugendlichen, der für Ältere einkaufen würde.

Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde (www.kkre.de) weist darauf hin, dass Gottesdienste im Fernsehen und Radio gefeiert werden. Auf Instagram finde „#digitalekirche“ statt. Und ganz analog ließen sich vor Kirchen mit Kreide geschriebene Impulse finden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.