Kein weiterer Corona-Fall im Pflegeheim

Altenholz

Neben den ermittelten Kontaktpersonen wurden alle 52 Bewohner sowie die Belegschaft aus 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf das Coronavirus getestet. "Sämtliche Ergebnisse waren negativ", sagte Anja Groth von dem Berliner Unternehmen Dorea.

Damit habe sich die Anspannung nach dem Tod des Bewohners in dem Pflegeheim am Ostpreußenplatz in Altenholz-Stift wieder etwas gelegt, so Groth. Der Mann war am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden und einen Tag darauf gestorben.

Quarantäne nach Aufenthalt in Kieler Klinik

"Der 89-Jährige befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand", so Groth. Er litt unter Vorerkrankungen. Der Bewohner hatte zuvor nach einem Klinik-Aufenthalt in Kiel unter zweiwöchiger Quarantäne gestanden. Das sei ein routinemäßiger Vorgang, erläuterte Anja Groth.

Bevor der Patient am 3. April nach Altenholz zurückverlegt wurde, waren bereits zwei Corona-Tests negativ ausgefallen, teilte der Kreis Rendsburg-Eckernförde als örtliche Gesundheitsbehörde mit. Die ersten Symptome traten demnach erst zwei Wochen später auf.

Daraufhin wurden in der Einrichtung Maßnahmen ergriffen, um Bewohner und Mitarbeiter "bestmöglich vor weiteren Ansteckungen zu schützen", so Anja Groth. Sofern weitere Fälle aufgetreten wären, hätte das Heim in drei Bereiche aufgeteilt werden müssen.

Besuchsverbote im Altenholzer Heim seit Mitte März

Auf diese Weise werden nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) alle Bewohner voneinander getrennt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, bei denen es sich um Verdachtsfälle auf eine Infektion handelt und die nicht von Covid-19 betroffen sind.

Angaben darüber, wie sich der Patient infiziert haben könnte, machte die Gesundheitsbehörde nicht. Alle Maßnahmen zum Infektionsschutz seien erfolgt, hieß es.

Seit Mitte März gelten Besuchsverbote in dem Heim. Zudem habe es seit Ausbruch der Krise zusätzliche Hygiene-Schulungen der Belegschaft und zur Umsetzung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gegeben. Auch die Bewohner seien umfassend über Präventionsmaßnahmen zum Coronavirus informiert worden, heißt es von Dorea-Familie.

Dorea-Familie gehört zur französischen Gruppe "Maisons de Famille"

Die Senioreneinrichtung am Stifter Ostpreußenplatz ist eine von deutschlandweit 75 stationären Einrichtungen des Berliner Pflegekonzerns, zu dem auch zehn ambulante Pflegedienste gehören.

Neben Altenholz gibt es in Schleswig-Holstein drei weitere Einrichtungen, die sich in Dänisch-Nienhof (Gemeinde Schwedeneck), in Osterrönfeld und in Flensburg befinden. Dorea-Familie wurde 2015 gegründet und gehört seit 2018 zur französischen Gruppe "Maisons de Famille".

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.