Auch nach der Arbeit und noch vor dem Wochenende frisch einkaufen, das geht jeden Freitag auf dem Wochenmarkt am Insterburger Weg in Altenholz. Er ist einer der wenigen Märkte in der Region, der nachmittags öffnet. Immer mehr Bürger wissen das After-Work-Angebot offenbar zu schätzen.