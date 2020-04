Neue Kita soll am Stegeltor entstehen

Altenholz

Die Gemeinde plant deshalb einen Neubau im Sanierungsgebiet Stift – und zwar auf dem brach liegenden Gewerbegrundstück am Stegeltor. Dort war früher unter anderem ein Getränkemarkt zu finden, der mittlerweile in einen Neubau in der Nähe umgezogen ist. Zunächst war für den Kindergarten ein anderes, schmales Grundstück direkt an der Boelckestraße als Standort im Gespräch gewesen.

Bebauung des Grundstückes wird seit Langem diskutiert

Doch dann bot der Eigentümer des Gewerbeareals zwischen Stegeltor und Friedrichsruher Weg an, der Gemeinde einen Teil davon für den Bau eines Kindergartens zu verkaufen. Über die Bebauung dieser 4300 Quadratmeter großen Fläche wird seit Jahren diskutiert.

Zunächst plante der Investor dort zwei Mehrfamilienhäuser. Das stieß auf Kritik in der Nachbarschaft, war aber auch in Teilen der Kommunalpolitik umstritten. Vor gut einem Jahr gab es dann ein neues, deutlich abgespecktes Konzept mit Doppel- und Reihenhäusern sowie einem Einfamilienhaus. Allerdings gab es auch zu diesen Plänen kritische Nachfragen wegen der Gebäudehöhen.

Sozialausschuss empfahl mehr Gruppen

Nun soll hier auf einem Teil des Areals also ein neuer Kindergarten gebaut werden. Kurz bevor das neuartige Coronavirus zu massiven Einschränkungen aller Art führt, hatte darüber Anfang März noch der Sozialausschuss beraten.

Auch wenn die Gemeindevertretung am 25. März dann abgesagt wurde, konnte Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD) dem Ministerium zumindest ein verbindliches „Ja“ zum Kita-Bau aus dem Ausschuss übermitteln.

Bau für drei Krippengruppen wird großteils gefördert

Kein Wunder: Die Gemeinde Altenholz bekommt die Einrichtung mit drei Krippengruppen quasi geschenkt. Sie muss nur zehn Prozent der Kosten von 1,95 Millionen Euro selbst tragen. Dass Altenholz wohl doch mehr Geld für diese dritte neue Einrichtung innerhalb weniger Jahre ausgibt, liegt daran, dass es mittlerweile schon wieder eng wird in Sachen Kinderbetreuung.

Deshalb empfahl der Ausschuss, vorsichtshalber lieber gleich einen Bau für vier oder fünf Gruppen zu planen. Diese zusätzlichen Kosten muss die Gemeinde alleine tragen.

In einer Videokonferenz in dieser Woche verständigten sich die Fraktionschefs und der Bürgermeister, dass die nächste Gemeindevertretung definitiv am 10. Juni tagen soll – womöglich in einer Turnhalle. Dabei geht es dann auch um den Kita-Neubau.

Zuletzt schon zwei Neubauten in Altenholz

Dabei hat sich in Altenholz zuletzt schon einiges getan: 2018 eröffnete im Ortsteil Klausdorf die Kita Lollipop, und Anfang 2019 die neue kirchliche Krippe in Stift. Trotzdem liegen aktuell schon Anfragen von sieben Eltern von Kindern über drei Jahren und einem unter drei Jahren vor, die keinen Platz bekommen haben.

Deshalb gewährt die Gemeinde aktuell bereits einen Kostenausgleich für 22 Kinder, die in Nachbargemeinden betreut werden. Dabei geht es um zwölf Kinder über und zehn Kinder unter drei Jahren.

Auch am Hasenholz wird erweitert

Bis zum Sommer entstehen in Altenholz immerhin zehn weitere Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Awo-Krippe am Hasenholz. Auch der Zwergenhof plant eine Erweiterung um eine Elementargruppe. Die Gemeinde bemüht sich derzeit nach Angaben des Bürgermeisters um eine kostengünstige Bauwagen-Lösung, da womöglich ab Sommer ein Engpass bei den Plätzen für über Dreijährige droht.

Spätestens ab 2022 fehlen laut Prognosen in Altenholz dann zehn bis 15 Betreuungsplätze für Krippenkinder und 18 bis 23 Betreuungsplätze für Elementarkinder: Das entspricht jeweils mindestens einer Gruppe. Ab 2025 bis 2027 wird mit 30 bis 40 fehlenden Krippenplätzen und etwa 35 bis 65 fehlenden Elementarplätzen gerechnet.

