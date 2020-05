Es ist die erste kommunalpolitische Sitzung in Altenholz, seit Corona das öffentliche Leben einschränkt: Am Dienstag, 19. Mai, tagt ab 17.30 Uhr der Lenkungsausschuss im Gemeindezentrum in Altenholz-Klausdorf. Dabei geht es auch um eine interessante Entwicklung beim Herrenhaus ins Stift.