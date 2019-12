Wohin mit der Rückerstattung aus Kiel?

Altenholz

Der langjährige Konflikt um von den Umlandgemeinden zu viel gezahlte Beiträge für das Klärwerk hatte im April mit der letzten Unterschrift aus Altenholz ein Ende gefunden. Insgesamt zahlte Kiel bei der Kompromisslösung knapp 10,2 Millionen Euro an 20 Gemeinden zurück – etwa die Hälfte des Betrags, um den man sich gestritten hatte.

Rückzahlung beläuft sich auf fast eine Million Euro

Was tun mit der Rückzahlung nach der Klärung des Konfliktes, immerhin fast eine Million Euro für Altenholz? Es gebe zwei Möglichkeiten, erklärte Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD) am Mittwoch in der Einwohnerversammlung. Einen Anspruch auf Erstattung der zu viel gezahlten Beträge gebe es für die Gebührenzahler nicht mehr, da sämtliche Gebührenbescheide mittlerweile rechtskräftig sind.

Seit 1907 leitet Kiel das Abwasser bei Bülk in die Ostsee 1907: Kiel baut seine Abwasserleitung in das heutige Landschaftsschutzgebiet bei Bülk. 1972: Inbetriebnahme der mechanischen Reinigungsstufe. 1975: Einführung der biologischen Reinigung. Mitte der 1990er-Jahre: Erste Zweifel, ob die Umlandgemeinden durch ihre Verträge bei Investitionen doppelt fürs Klärwerk zahlen. Später machen die Kommunen 21,4 Millionen Euro an Baukosten, Abschreibungen und Zinsen geltend. 2005: Als letzte Gemeinde tritt Schönkirchen dem Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde bei, dem bereits Heikendorf, Laboe, Mönkeberg, Stein, Wendtorf, Lutterbek und Brodersdorf angehören. Der Verbund ist der größte Einleiter in das Klärwerk Bülk. 2006: Noer und Schwedeneck kommen als letzte Einleitungsgemeinden hinzu. 2012: Kiel signalisiert mit einem „Letter of Intent“ die Absicht, als Kompromiss zehn Millionen Euro für Investitionen zurückzuerstatten. 2015: Jurist Ulf Kämpfer, seit dem Vorjahr Oberbürgermeister von Kiel, macht einen Rückzieher. Grund ist die Empfehlung des Rechtsamtes der Stadt, die Vertragslage rechtssicher zu klären. Kronshagens Bürgermeister Uwe Meister erklärt als Sprecher der Umlandgemeinden in Sachen Abwasser, der Konflikt solle nun durch eine Musterklage vor einem Verwaltungsgericht geklärt werden. 2016: Der Musterkläger ist gefunden: Schwedeneck wird wegen des vergleichsweise jungen und übersichtlichen Aktenbestandes ausgewählt. Die Gemeinde trägt das geringste Prozesskostenrisiko. Sommer 2018: Im Streit zeichnet sich eine Lösung ab. Dazu gehört neben der Rückzahlung auch, dass künftig alle Gemeinden für das entsorgte Frisch- und Fremdwasser aufkommen. Die Kieler hatten bislang nur für die Frischwassermenge bezahlt. Das Umland zahlt künftig auch für das Kanalnetz.

Insofern könnte man den Betrag nutzen, um den Fehlbetrag im laufenden Haushaltsjahr zu senken: von gut 1,1 Millionen Euro auf etwa 190.000 Euro. Der Finanzausschuss empfiehlt allerdings einstimmig eine andere Variante: Fünf Jahre lang soll die Rückzahlung dazu genutzt werden, um die Altenholzer bei den Abwassergebühren zu entlasten.

Abwassergebühr senken? Mehrere Bürger kritisieren das

Das würde bedeuten: Statt 2,47 Euro pro Kubikmeter Abwasser müssten die Bürger 2020 nur 2,32 Euro zahlen. Sie würden dabei nicht nur 15 Cent, sondern gleich 33 Cent pro Kubikmeter sparen. Denn ohne die Rückzahlung hätte Altenholz den Abwasserpreis 2020 um 18 Cent pro Kubikmeter erhöht. Wenn die Gemeindevertretung der Umlegung auf die Gebühren zustimmt, würden die Altenholzer Bürger also die nächsten fünf Jahre etwas entlastet.

Gleich mehrere Einwohner fanden das allerdings gar nicht so verlockend wie womöglich erwartet. „Das Geld wäre woanders besser angebracht“, erklärte einer. „Die paar Cent werden so versickern“, war ein anderer überzeugt: Und dann müssten sich die Altenholzer nach fünf Jahren ja auf eine deutliche Erhöhung einstellen. „Könnte man das Geld nicht besser in ein Leuchtturm-Projekt investieren?“, fragte er.

Plan: Defizit soll auch durch Einsparungen bei Schulen sinken

Als der Bürgermeister dann auch noch die Sparmaßnahmen vorstellte, mit denen das Defizit im Haushaltsentwurf für 2020 verringert werden soll, bemerkte erneut ein Einwohner: „Wäre es nicht sinnvoller, dafür die Rückzahlung aus Kiel zu nehmen, statt in Schulen alles zusammenzustreichen?“

Tatsächlich empfiehlt der Finanzausschuss, die Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen an den beiden Grundschulen in Stift und Klausdorf sowie an der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium in Stift insgesamt um gut 360.000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Ansatz zu kürzen. Letztlich entscheidet die Gemeindevertretung in der kommenden Woche über das Vorgehen. Im vergangenen Jahr hatten Kürzungen an der Gemeinschaftsschule für Ärger gesorgt.

Gemeindevertretung Altenholz, Mittwoch, 18. Dezember, 17 Uhr, Ratssaal des Rathauses.

