Wer würde zu geschenkten Blumen schon „Nein“ sagen? Die Verwaltung Altenholz tut das – und zwar gleich zu einem ganzen Staudenbeet. Sie fürchtet, dass es in einigen Jahren eine „emotionale Debatte“ um Gewächse wie Nachtkerze, Mutterkraut und Wegwarte geben könnte. Was am Standort liegt.