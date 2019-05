Altenholz

Das empfahl der Ausschuss für Soziales, Kinder und Jugend einstimmig am Montag. Der Gemeinde liegen zwei Untersuchungen zum künftigen Bedarf an Plätzen für Kinder unter und über drei Jahren vor. Demnach werden spätestens ab 2022 zehn bis 15 Plätze für Krippenkinder unter drei Jahren fehlen. Im Elementarbereich für die über Dreijährigen rechnet man mit 18 bis 23 fehlenden Plätzen. Das entspricht jeweils einer Gruppe. Schon jetzt fehlen etwa fünf U3- und zehn Ü3-Plätze.

Neue Angebote erzeugen sofort Nachfrage

Als Altenholz die neue Kita Lollipop plante, habe man sogar überlegt, ob diese mit ihren 70 Plätzen womöglich zu groß sei, erinnert sich Manfred Luckau, Sachgebietsleiter für Kita-Angelegenheiten in der Altenholzer Verwaltung. Doch neue Angebote wie auch die Krippe in Stift erzeugen sofort Nachfrage: Im Schnitt melden sich nach seinen Angaben mindestens einmal pro Woche Eltern auf der Suche nach Betreuungsplätzen. „Es würde helfen, wenn die Kinder bei Umzügen länger in den Einrichtungen verweilen könnten“, sagt er.

Zweite Gruppe für den Zwergenhof

Silke Thomsen vom Bauernhof- und Naturkindergarten Zwergenhof freut sich, dass sie nun die Planung für eine zweite Elementargruppe anschieben kann. Lautet der Schwerpunkt der bestehenden Gruppe „Tier“, wird es in der neuen um das Thema „Acker“ gehen. Dazu sollen die Kinder einen eigenen Garten bekommen. Dort können sie zum Beispiel spielerisch lernen, Blüten zu zählen. Wie die bestehende hätte auch die neue Gruppe 18 Plätze. Erste vage Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von bis zu 120.000 Euro aus.

Awo-Außenstelle am Hasenholz soll wachsen

Zudem soll die Awo-Kita Klausdorf an der Außenstelle im Hasenholz 7 wachsen. Statt einer sind dort künftig zwei Krippengruppen mit je zehn Plätzen geplant. Dazu könnte direkt nebenan im Gebäudekomplex ein passender Trakt angemietet werden, der gerade frei wird. Der Vermieter habe selbst den „familienfreundlichen“ Vorschlag gemacht, freut sich Kindergarten-Leiterin Anke Lilienthal-Schmiedel. Dort wäre unter anderem Platz für einen großen Schlaf- und einen Spielraum.

Dennoch lange Wartelisten bei U3

Insgesamt würde sich das Raumangebot etwa verdoppeln. Beide Gruppen können zudem die Außenanlagen nutzen. Auch beim Austausch des Personals böte ein Standort mit zwei Gruppen Vorteile, erklärt die Leiterin. Dennoch blieben die Wartelisten im U3-Bereich lang. Die laufenden jährlichen Kosten für die zweite Gruppe liegen bei rund 80.000 Euro.

Beide Projekte noch unter Vorbehalt

Allerdings stehen beide Erweiterungsprojekte noch unter einem Vorbehalt: Endgültig wird erst nach Abschluss der Planungen über die Finanzierung und Umsetzung entschieden. Doch das soll so bald wie möglich geschehen, erläutert Manfred Luckau.

Langfristig fehlen noch viel mehr Plätze

Beide Projekte decken allerdings den langfristigen, noch höheren Bedarf nicht ab. Schließlich plant Altenholz unter anderem ein Baugebiet in Klausdorf, südlich des Postkamps. Die Gemeinde will deshalb über die Städtebauförderung für Stift das Interesse an einem weiteren Kindergarten bekunden: Der Bedarf sei da, auch durch den Generationswechsel in diesem Ortsteil.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Eckernförde.