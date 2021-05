Altenholz

Am Montagabend lag die Zahl der aktuellen Fälle laut Corona-Dashboard des Kreises in Altenholz noch bei 19: Auch damit war die Gemeinde deutlich vor Rendsburg, das gut 28 000 Einwohner hat, Spitzenreiter im Kreis.

Am Dienstagmorgen sprang die Zahl der Infizierten in Altenholz sogar auf 26. Dabei lagen die Zahlen Anfang des Monats noch im überschaubaren einstelligen Bereich. Auch in den sozialen Medien sorgt die Entwicklung für Verunsicherung.

Corona-Fälle verteilen sich breit und ohne besondere Schwerpunkte in Altenholz

Der deutliche Sprung der Altenholzer Infektionszahlen am Dienstagmorgen sei vermutlich auf verspätete Meldungen nach dem langen Himmelfahrts-Wochenende zurückzuführen, erklärte der Kreismitarbeiter. Grundsätzlich sollte man eher auf die allgemeine Tendenz schauen. Erst wenn sich der Anstieg in Altenholz länger fortsetze, müsse man sich Gedanken machen.

Die Corona-Fälle sollen sich breit und ohne besondere Schwerpunkte über Altenholz verteilen. Der Kreismitarbeiter warnt davor, zu sehr auf absolute Zahlen zu schauen: „Kleine Einheiten sind immer ein Problem.“

Blick auf kleine Einheiten führt zu Verzerrungen

Aufschlussreicher sei die Betrachtung des gesamten Kreisgebiets. Die Statistik der kleinen Zahlen sei „mit Vorsicht zu beurteilen“. Das Dashboard des Kreises soll lediglich einen Überblick bieten: „Man sollte da nicht zu viel hineininterpretieren.“

Das gilt auch für die Betrachtung der Infizierten pro 1000 Einwohner. Da liegt Altenholz am Dienstagnachmittag bei 2,6. Den Spitzenplatz nimmt bei dieser Berechnung die 600-Einwohner-Gemeinde Gokels nahe bei Hanerau-Hademarschen ein. Dort sind es 9,24. Fünf Menschen sind dort infiziert – womöglich eine Familie.

Möglicherweise wird in Altenholz mehr getestet als in anderen Gemeinden

Vielleicht, vermutet der Kreismitarbeiter, werde in Altenholz auch mehr getestet als andernorts. Dazu könne auch die Lage im Speckgürtel von Kiel beitragen. Tatsächlich gibt es im Ort mindestens Teststationen im Gemeindezentrum und am Supermarkt in Klausdorf sowie in Stift an der Edgar-Meschkat-Halle. Hinzu kommen noch Testmöglichkeiten bei Ärzten.

Grundsätzlich sei so ein derartiges diffuses Infektionsgeschehen schwieriger zu kontrollieren als Fälle in größeren Einheiten, erklärt der Kreismitarbeiter.

Die Verbreitung hänge auch davon ab, wer sich mit dem Virus ansteckt: Handelt es sich um einen Menschen mit wenig Sozialkontakten – oder um Personen, die regelmäßig mit vielen zu tun haben? Ziel sei es immer, zukünftige Ansteckungen zu vermeiden.