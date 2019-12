Verdacht auf WHO-Fasern in Kreishalle

Altenholz

Eine technische Begehung der Halle hatte die mögliche Gefahr zutage gefördert. Daraufhin veranlasste die Gemeinde sofort die Sperrung der Halle. Bei glasigen WHO-Fasern bestehe die Gefahr, dass diese „bis in die Lunge vordringen“, erklärte Bürgermeister Carlo Ehrich. Schlimmstenfalls können derartig dünne, lange Fasern Lungenkrebs erzeugen.

Fasern könnten über undichte Decke in Halle gelangen

Im Rahmen einer Sanierung war der Deckenbereich mit Platten aus künstlichen Mineralfasern (KMF) gedämmt worden – höchstwahrscheinlich sogenannte glasige WHO-Fasern. Nach Angaben der untersuchenden Firma dürften diese Fasern im Wartungsbereich der Halle „in hoher Konzentration“ vorkommen. Sie könnten über Undichtigkeiten auch in die Raumluft der Sporthalle gelangen.

TSV und Gymnasium nutzten die Sporthalle

Die Handballer des TSV Altenholz trainieren in der Halle, am Wochenende waren dort zudem Handballspiele geplant, erklärt der Vereinsvorsitzende Rolf Lorenzen. Man arbeite an einem Notfallplan: „Wir müssen auf die Edgar-Meschkat-Halle ausweichen.“

Auch die Schüler des Gymnasiums Altenholz, die dort normalerweise Sportunterricht haben, können die Halle nicht mehr nutzen. Vor Weihnachten sei das „Problem nicht so groß“, erklärt Schulleiterin Cornelia Hörsting. Sie rechnet mit zeitnahen Untersuchungen der Raumluft.

Gemeinde hat Kontakt zu Messbüros aufgenommen

„Wir wollen die Messung so schnell wie möglich durchführen“, bestätigt der Bürgermeister. Man habe bereits Kontakt zu mehreren Büros aufgenommen.

