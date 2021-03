Altenholz

Diese soll Aufschluss darüber geben, ob und in welcher Form Altenholz Bedarf an Bauflächen hat. Zumal diese auch wieder Bedarf in anderen Bereichen erzeugen können - zum Beispiel Kindergärten.

Dass manche Familie auch jetzt, etwa eineinhalb Jahre später, immer noch hofft, irgendwann am Brammerkamp in Altenholz wohnen zu können, zeigte jetzt die Frage eines Mannes im Lenkungsausschuss Städtebau. „Wir sind Betroffene, hatten die Chance auf ein Grundstück“, erklärte der Nicht-Altenholzer in der Einwohnerfragestunde. Und fragte nach den Perspektiven.

Corona-Pandemie bremst Ortsentwicklungsplanung

Wegen der Corona-Pandemie hat sich allerdings in der Gemeinde die Ortsentwicklungsplanung verzögert. Letztlich wurden im Dezember und Januar nun die Wünsche und Anliegen der Altenholzer in einer Online-Befragung ermittelt. Die Beteiligung daran war aus Sicht der Verwaltung erfreulich: Etwa 580 Haushalte beteiligten sich an der Umfrage.

Nun geht es darum, welche Schwerpunkte sich aus der Ortsentwicklungsplanung ergeben. Welche Rolle sollen dabei Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser in Altenholz spielen? Sozialer Wohnungsbau und seniorengerechtes Wohnen?

Altenholzer Bürgermeister: Klarheit für Bauwillige in diesem Jahr

Ein Zwischenentwurf zum Ortsentwicklungskonzept soll nach Angaben von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) im März in der dafür gebildeten Lenkungsgruppe vorgestellt werden. Eine Diskussion in einem öffentlichen Ausschuss erwartet er noch in der ersten Jahreshälfte. Ob es dann schon konkrete Auswirkungen auf ein Neubaugebiet geben kann, sei noch unklar. Es werde aber noch in diesem Jahr Klarheit geben, erklärte der Bürgermeister dem bauwilligen Besucher.

Lesen Sie auch:Stillstand beim Wohnungsbau in Altenholz

Der Investor May und Co. hatte die 16 Hektar große Fläche im Norden der Gemeinde Altenholz 2017 erworben. Das Unternehmen möchte auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten Areal bis zu 270 Wohneinheiten schaffen.

Investor setzte am Brammerkamp vor allem auf Einfamilienhäuser

Überwiegend sollte es nach der Vorstellung von May und Co. um Einfamilienhäuser gehen. Das Interesse war offensichtlich groß, für sämtliche Grundstücke gab es bereits vorsorgliche Reservierungen.

Die Politik hingegen hatte teils auch andere Vorstellungen, wie Mehrfamilienhäuser und barrierefreies Wohnen. Auch neue Wohnformen und eine klimafreundliche Ausgestaltung gehörten teils zu den Wünschen. Zudem war die Zahl der Wohneinheiten keineswegs unstrittig.

Baugrund im Dänischen Wohld ist begehrt

Angesichts seiner Lage am Rand der Landeshauptstadt Kiel gilt Altenholz als attraktiver Wohnort – wie auch andere Orte im Dänischen Wohld.

Als im Juli 2020 Spatenstich auf der Kobargschen Koppel im Schwedenecker Ortsteil Surendorf war, lagen über 300 Anfragen für die 33 Grundstücke mit Einzel- und Doppelhäusern vor. Mittlerweile wurden auf dem Areal die Erschließungsarbeiten abgeschlossen. Bald dürften die ersten Handwerker anrücken.