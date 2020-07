Altenholz

„Man kennt das ja“, sagt Heiko Naß, Landespastor des Diakonischen Werkes und schon länger Kunde auf Hof Kubitzberg in Altenholz: „Man will am Sonnabend Kuchen backen – und was fehlt? Die Eier!“ Doch das ist nun kein Hindernis mehr: Denn Bioeier gehören zu den Nahrungsmitteln, die Kunden auf Hof Kubitzberg nun jederzeit aus der Regiobox bekommen.

Ware landet zum Schutz auf Schaumgummi-Polster

Die läuft seit Mitte Juni im Testbetrieb und wurde am Freitag offiziell vorgestellt. Bis zu 25 unterschiedliche Produkte bietet die gekühlte Box im Stil von Getränke- und Snack-Automaten.

Weil es Bioeiern und anderen Waren allerdings nicht bekommt, wenn sie nach unten ins Ausgabefach plumpsen, verhindern hier ein Fahrstuhl und Schaumgummipolster Schäden, erklärt Ladenleiterin Anette Rieger. „Alles heil geblieben“, stellt denn auch Heiko Naß nach dem Testkauf in Altenholz zufrieden fest.

Bezahlt wird mit Münzen und Scheinen

Martin Seehase, Geschäftsführer der NGD-Gruppe, zu der Hof Kubitzberg gehört, nutzt die Chance, um einen Sack Kartoffeln zu erwerben. Gezahlt wird mit Münzen und Scheinen. Denn das Bezahlen mit EC-Karte draußen würde den Hof mit einer höheren Gebühr belasten als es im Markt selbst der Fall ist.

Im unteren Bereich der Regiobox mit bis zu 25 unterschiedlichen Produkten sind vor allem Eigenprodukte des Biohofs zu finden, erklärt der Altenholzer Betriebsleiter Christian Oberländer. Oben finden sich zugekaufte Artikel.

Im Angebot sind auch Snacks für Ausflügler

Dazu gehören auch Lakritzschnecken sowie Schokohaferlinge oder Hafer- und normale Milch: leckere Snacks, die interessant sind für Ausflügler, die auf der ausgewiesenen Radelroute unterwegs sind, an der der Hof in Altenholz liegt. Um das Sortiment auf die Kundenwünsche anzupassen, soll es einen Fragebogen geben.

Durch Corona verdoppelte sich der Umsatz

Angeschafft wurde die Regiobox aus erfreulichem Grund: Durch Corona habe sich der Umsatz des Biomarktes etwa verdoppelt, erklärt Christian Oberländer. Manche Kunden wichen dadurch auf kleinere Märkte aus. Weil sich zur Corona-Hochzeit allerdings nur zwei, mittlerweile immerhin drei Kunden gleichzeitig im Altenholzer Markt von Hof Kubitzberg aufhalten dürfen, bilden sich manchmal Schlangen.

So entstand die Idee, draußen vor der Tür etwas anzubieten – auch außerhalb der Öffnungszeiten. Denn diese wurden zum Schutz der Mitarbeiter etwas reduziert, erklärt Christian Oberländer. Er hatte die Regiobox an der Schlei entdeckt.

Sie hat ihren Ursprung in südlichen Ländern, in denen gekühlte Getränke gefragt sind. In Deutschland wird sie auch für touristische Zwecke genutzt.

Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (NGD) Der Altenholzer Hof Kubitzberg gehört der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie (NGD) an. Die Gemeinschaft sieht sich laut Homepage dem christlichen Gebot der Nächstenliebe verpflichtet. Die Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in Schleswig-Holstein und bietet dezentral soziale Dienstleistungen an. Dazu gehören die Behinderten-, Alten-, Kinder und Jugendhilfe, Suchthilfe, Sozialpsychiatrie sowie medizinische Rehabilitation und Erholung. Öffnungszeiten des Biomarktes in Altenholz, Kubitzberg 2: donnerstags und freitags 10-18 Uhr, sonnabends 9-15 Uhr. Regiobox: Zugänglich rund um die Uhr.

Bioland-Betrieb engagiert sich auch für Umweltbildung

Hof Kubitzberg entstand in Altenholz 1989 aus einem konventionellen Schweinemastbetrieb und ist seit 1992 als Bioland-Einrichtung anerkannt. Es ist ein Betrieb der Schleswiger Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.

In Altenholz werden auf 40 Hektar Betriebsfläche Getreide, Gemüse und Futter angebaut. In Gewächshäusern wachsen zum Beispiel Tomaten, Gurken, Kräuter und Blumen. Zum Hof gehören auch Hühner, Robustrinder und Gänse. Die Einrichtung engagiert sich als Lernort Bauernhof in der Umweltbildung und bietet einen „Bodenerlebnispfad“.

