Altenholz

In der Sitzung im Rathaus am Montag, 24. Juni, ab 17.30 Uhr stellen die Planer einen ersten Entwurf vor. Dann diskutiert die Kommunalpolitik über das weitere Vorgehen. Dabei sollen auch die Anmerkungen der Bürger aus der Öffentlichkeitsbeteiligung erörtert werden.

Nach Angaben des Investors sind bereits alle Grundstücke reserviert; Interessenten hatten sich bereits nach der allerersten Diskussion über ein mögliches Baugebiet im November 2017 gemeldet. Zu Beginn der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde.

Bis zu 270 Wohneinheiten

Auf der knapp 16 Hektar großen Fläche, die über den Kapenhof erschlossen wird, könnten bis zu 270 Wohneinheiten entstehen. Heißen wird das Gebiet womöglich „Brammerkamp“ – nach einem historischen Flurnamen: Darauf deutet zumindest der genannte Name im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor May und Co. hin; dieser wird allerdings wie üblich bei Vertragsangelegenheiten im nichtöffentlichen Teil behandelt.

