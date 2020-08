Am Rahmenplan zur Ortskernsanierung in Altenholz-Stift scheiden sich weiter die Geister. Das wurde beim dritten Bürgerinformationsabend am Donnerstag deutlich. In der Kritik der Anwohner stehen vor allem die geplanten Bauten zwischen Ostpreußenplatz und Turmhäusern sowie die Gestaltung der Straße.