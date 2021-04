Altenholz

Gerade plant der Altenholzer Pastor Okke Breckling-Jensen (58) zum Beispiel den Ablauf der anstehenden Konfirmationen: Er hofft auf eine Präsenzveranstaltung.

Wollten Sie schon immer Pastor werden?

Eigentlich nicht. Ich bin auch nicht so religiös aufgewachsen. Nach der Konfirmation habe ich mich in vielen Jugendgruppen herumgetrieben. In christlichen, manchmal auch sehr frommen, evangelikalen Gruppen, aber auch bei relativ linken Gruppen. Und da hat sich mein Glaube entwickelt.

Zivildienst in der Kirchengemeinde St. Nicolai in Eckernförde

Ich wollte dann Gymnasiallehrer für Englisch und Religion werden. Aber dafür war mein Abi-Schnitt von 2,5 zu schlecht. Deshalb dachte ich mir: Ein Semester Theologie kannst du studieren, dann machst du deinen Zivildienst. Den habe ich in der Kirchengemeinde in Eckernförde absolviert, in St. Nicolai.

Dort habe ich viel Jugendarbeit gemacht. So entdeckte ich, dass Pastor ein cooler Job ist! Ich habe mich auch bewusst bei der Altenholzer Kirchengemeinde beworben, wegen des besonderen, sozialethischen Profils hier. Das ist für mich gelebter Glaube in der Welt.

Nun haben wir seit über einem Jahr wegen Corona Kontakteinschränkungen: Wie verändert das die Menschen?

Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in einer Art Blase leben. Dass sie sich kaum noch raustrauen. Sie bleiben im eigenen Heim – wenn sie Glück haben, mit der Familie, manchmal auch alleine. Sie haben sich ein Stück weit damit eingerichtet. Die Menschen leiden darunter, finden es auch fürchterlich. Aber vielleicht herrscht da schon Resignation, ein dran gewöhnen, oder Einsicht.

Viele ziehen sich zurück. Von den älteren Altenholzern sind ja schon viele geimpft: Da bemerke ich keine Verhaltensänderung. Kein: Jetzt können wir mal wieder! Sie leben in ihrer Blase, haben sich irgendwie eingesponnen. Die Vereinzelung der Senioren bedrückt mich. Und gerade die monatlichen Seniorennachmittage fehlen auch mir.

Wer leidet besonders – und wie können Sie als Seelsorger da helfen?

Besonders merke ich das bei meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden, also den Jugendlichen: Das ist eine Katastrophe. Sie sind in einem Alter, wo sie sich in der Gruppe ausprobieren. Mit Distanz, mit Nähe, mit der Entdeckung des eigenen oder des anderen Geschlechts. Sie fragen sich, wo ist mein Platz in oder auch außerhalb der Gruppe? Wo gehöre ich hin, was ist meine Identität?

Und das kriegen die im Moment in der Gruppe überhaupt nicht hin. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich habe vor Ostern in paar mal Andachten nur für die Hauptkonfirmanden gemacht. Um die einfach mal wieder aus ihren eigenen vier Wänden rauszuholen.

Waren das Präsenzandachten?

Ja, genau. In der Kirche, mit Abstand, Maske und was dazu gehört. Es war so berührend zu sehen, mit welcher Begeisterung sie sich wieder in den Blick genommen haben. Es war auch schön, die Dankbarkeit zu sehen, dass sie mal wieder rauskommen durften. Das ist für die Entwicklung der Jugendlichen total wichtig.

Welche Folgen fürchten Sie für die Jugendlichen durch die Pandemie?

Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen. Das Gefühl: Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre, weil ich das nicht ausprobieren konnte in der Zeit, wo ich das brauchte. Ich versuche auch, Spaziergänge mit Jugendlichen anzubieten, um sie rauszuholen. Damit sie mit Abstand mal erzählen können, was sie gerade beschäftigt.

Was sollte besser laufen in dieser Zeit des Abstandhaltens?

Der Fokus liegt mir oft zu einseitig auf den körperlichen Folgen der Pandemie. Die seelischen Folgen werden zu oft vernachlässigt, nicht beachtet. Ohne beides gegeneinander ausspielen zu wollen, würde ich mir wünschen, auch die psychischen Auswirkungen gerade bei Jugendlichen im Blick zu behalten.

Aber auch bei allen anderen. Oberflächlich betrachtet geht es uns gut. Aber wenn man darunter schaut, sieht und spürt man die Probleme und die Verwerfungen, die mit Corona zu tun haben.

Auch für Sie als Pastor ist es wichtig, nah dran an den Menschen zu sein. Wie hat sich ihre Arbeit durch die Corona-Distanz verändert?

Ganz extrem. Ich bin es gewohnt, einladend zu arbeiten. Mit viel Wärme, viel Nähe und Offenheit. Dass Menschen kommen können, wann und wie sie wollen. Das alles geht jetzt nicht. Das finde ich für meine Arbeit sehr schwierig. Die Menschen im Gottesdienst nicht sehen zu können, oder die Jugendgruppe. Ich merke manchmal: Wenn ich zu viel darüber nachdenke, macht das auch was mit mir ...

Was unternehmen Sie, um die Menschen dennoch zu erreichen?

Wir versuchen als Kirchengemeinde natürlich, viele Online-Angebote zu machen. Über die Konfirmanden-App zum Beispiel. Es gab den Ostersonntagsgottesdienst auf Youtube, wo auch Jugendliche ein Auferstehungsstück mitgemacht haben.

Das sind Lichtblicke in dunklen Zeiten. Aber ich merke: Das ist einfach nicht die Art, wie ich gerne arbeite. Ich kann im Moment den Ansprüchen, die ich an meine Arbeit habe, nicht gerecht werden.

Welche Situationen erleben Sie als besonders schwierig?

Im Moment sind das auch die Beerdigungen. Ich hatte ein paar, und es dürfen ja immer nur 25 Menschen in die Kapelle kommen. Da fragen sich die Familien: Wen laden wir jetzt ein? Zum ganzen Trauerprozess, der ohnehin schwierig ist, kommen auch noch solche Fragen.

Das ist belastend für die Familien. Sie können sich gar nicht mehr um ihre Trauer kümmern, sondern um solche Sachen. Das führt zu Angst vor Verletzungen, vor Kränkungen.

Auch das Kaffeetrinken nach einer Beerdigung mit allen ist ja so wichtig.

Ja, eben. Es dürfen zwar 25 Menschen in die Kapelle kommen – aber zum Kaffeetrinken nur noch ein Haushalt. Dabei bedeutet das ja für viele auch: Wir sind in diesem Netz aufgehoben. Das sind unsere Leute, die uns auch in Zukunft ein Stück weit auffangen und auf dem Weg begleiten.

Welche gesellschaftlichen Probleme entwickeln sich noch durch die Pandemie mit ihren Einschränkungen?

Ich glaube, dass die gesellschaftliche Schere noch größer wird. Dass die Sorgen der Menschen teils noch existenzieller werden. Familien, die sich mehr leisten können, werden irgendwie durchkommen, zum Beispiel mit Nachhilfeunterricht für die Kinder. Andere können das nicht.

Das Eivind-Berggrav-Zentrum der Kirche in Stift steht jetzt immer offen. Haben Sie da manchmal Kontakt zu Menschen, die das Angebot zur Einkehr nutzen?

Ja – vor Kurzem war da eine Frau zum stillen Gebet. Wir haben dann noch miteinander gesprochen. Sie kann unsere Gottesdienste nicht online verfolgen, was sie aber gerne machen würde. Ich habe ihr angeboten, dass ich mal mit meinem Handy zu ihr komme und sie sich eine Andacht anschauen kann.

Manchmal kommen auch morgens ganz früh schon Leute in die Kirche. Setzen sich für ein stilles Gebet in die Andachtsecke. Sie genießen das richtig – und brauchen es auch. Die Leute nutzen das gerne.

Manche Menschen denken in diesen Zeiten wohl anders über Endlichkeit und Leben nach. Erleben Sie das auch? Gibt es Leute, die gar nicht mehr in die Kirche gingen, aber jetzt wiederkommen?

Das schon, wobei wir ja gerade gar keine Präsenzgottesdienste mehr machen. Da ist es ein bisschen schwerer. Aber als wir zwischenzeitlich wieder welche anbieten konnten, kamen Leute in die Kirche – auch jüngere – die wir noch nie gesehen hatten. Die sagten dann im Gespräch: Das tut uns gut. Das gibt uns ein Stück Kraft, oder Hilfestellung.

Auch Männer kommen jetzt öfter mit ihren Sorgen

Ich tippe gerade die persönlichen Glaubensbekenntnisse von meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden ab. Es ist berührend, welche Gedanken sie sich machen. Da kommt jetzt noch eine andere Tiefe oder Qualität rein: Auch in schlechten Zeiten ist Gott bei mir. Das haben wir sonst oft nicht so.

Was fällt Ihnen noch auf?

Es kommen jetzt auch mehr Männer als früher im Bereich Seelsorge zu mir. Das waren sonst überwiegend Frauen. Es sind Männer, die familiär oder beruflich oder auch einfach mal so Sachen ansprechen wollen. Ein bisschen sortieren müssen. Frauen haben es eher gelernt, ihre sozialen Kontakte zu pflegen, zu halten. Es gibt Männer, die merken jetzt im Homeoffice, dass sie niemanden mehr zum Reden haben.

Gibt es ein Erlebnis, das sie in dieser Zeit besonders berührt hat?

Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Zum Beispiel einen Spaziergang mit einem Jugendlichen, der vor einem halben Jahr nach Kiel gezogen ist. Wir waren in seinem neuen Stadtteil spazieren. Das war sehr berührend, wie er mir das zeigte und wie wir uns unterhalten haben.

Aber auch nach einer Beerdigung diese Hilflosigkeit zu erleben: Man kann sich nicht treffen, wie geht es jetzt weiter?

Was ist ihnen noch wichtig in dieser Zeit der Distanz?

Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr rauskommen aus ihrer Blase. Miteinander oder auch mit mir telefonieren. Einfach mal ins Gespräch kommen über ihre Ängste, Sorgen, Nöte und Hoffnungen. Dass sie nicht alles alleine mit sich abmachen müssen.

Sondern mal die Freundin, den Pastor oder die Diakonin anrufen. Man kann ja auch einfach spazieren gehen, das ist unverbindlicher. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr zu ihren Sorgen stehen und sagen: Ich muss das mal irgendwo lassen.

Zur Person: Ein Pastor mit Auslandserfahrung

Okke Breckling-Jensen (58) betreut als Pastor die Kirchengemeinde Altenholz, mit dem Schwerpunkt Klausdorf; sein Kollege Dirk Große kümmert sich um den Pfarrbezirk Altenholz-Stift.

Der gebürtige Kieler Okke Breckling-Jensen studierte unter anderem ein Jahr in Aarhus in Dänemark, pflegt immer noch enge Kontakte in das Nachbarland. Er ist verheiratet. Zusammen mit seiner Frau kocht er gerne – und besucht häufig kleine Konzerte in der Region. Das fehlt den beiden in dieser Corona-Zeit sehr.

Seit 2003 engagiert er sich in Altenholz

Vor zwei Jahren hat er außerdem angefangen zu laufen. Zudem liest der Altenholzer gerne und „richtig viel“: Gerade ist er bei „Herr der Ringe“ – auf Dänisch.

Okke Breckling-Jensen wurde im November 1993 ordiniert und ist seit dem 1. September 2003 Pastor in Altenholz. Zuvor hatte er acht Jahre lang in der Nähe von Itzehoe eine Kombistelle als Jugendpastor für den ganzen Kirchenkreis und als Gemeindepastor in Kremperheide. Davor arbeitete er ein Jahr in Australien, in der deutschen Gemeinde in Sydney.