Altenholz

Seit Jahren diskutiert Altenholz über die Zukunft des Schulzentrums mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule sowie Förderzentrum und Stifter Außenstelle der Grundschule. Nun sind endlich Weichen gestellt: Alles bleibt, wo es ist - und wird schöner, praktischer, moderner. Es muss doch kein neuer Schulstandort her.

Fraktionsübergreifend stand nach drei Stunden Sitzung im Lenkungsausschuss Schulbau fest: "Wir empfehlen der Gemeindevertretung die gründliche Sanierung, den Bau einer Mensa, dazu einige wenige neue Räume. Und wir ersetzen nur, was sich als marode erweist." Dafür gibt es drei Gründe.

Altenholzer Schulen brauchen doch wenige zusätzliche Räume

Erstens ist der zusätzliche Platzbedarf für Gemeinschaftsschule und Gymnasium geringer als noch 2016 angenommen. Das zeigt der Schulentwicklungsplan, den Wolf Krämer-Mandeau von der Projektgruppe Biregio im Schnelldurchgang pointiert erläuterte.

Demnach schien noch vor sieben Jahren ein Zuwachs der Schülerschaft aller Jahrgänge zu erwarten. Man ging auch von Bevölkerungswachstum aus. Doch Altenholz legte seit 2010 nur um 75 Personen zu (1,5 Prozent). Dennoch wuchs der Anteil der Kinder. Die Grundschule besuchen heute deutlich mehr Kinder.

Auf den Übergang an weiterführende Schulen schlug sich das nicht drastisch nieder, weil über die Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler von außerhalb kommen. Ein kleiner Teil Altenholzer Schüler pendelt wiederum nach Kiel.

Mehr Grundschüler und Gymnasiasten, weniger Gemeinschaftsschüler

Krämer-Mandeau: "Die Grundschulzahlen werden vielleicht auf 400 Kinder hochgehen. Dafür ist die Schule größenmäßig gerüstet. Die Zahl der Gemeinschaftsschüler nimmt aber ab. Statt von 18 Klassen müssen wir nun von zwölf ausgehen, die Schule wird zweizügig. Das Gymnasium entwickelt sich dagegen tendenziell fünfzügig, weil auch viele Gemeinschaftsschüler hier weitermachen. Und Eltern in nicht-städtischen Regionen schicken ihre Kinder ohnehin lieber aufs Gymnasium."

Auch dass künftig weniger Schüler aus Kiel kommen, hält er für wahrscheinlich. Empfehlung: Drei zusätzliche Räume für Betreuung, ein neuer WC-Trakt, einige Klassenräume so herrichten, dass sie Gymnasium oder Gemeinschaftsschule je nach Auslastung zufallen, ein Büro für die Schulsozialarbeit, eine Mensa – "und dann sind Sie durch".

Zweitens eignet sich Stift auch weiter hervorragend für das Schulzentrum. Stefan Escosura von der AC-Planergruppe, die die Ortsentwicklung begleitet, stellte die stadtplanerische Standortanalyse aller Grundstücke vor, die theoretisch nach Größe und Anbindung für ein Schulzentrum in Frage kämen.

Standort Schulzentrum Stift ist städteplanerisch Spitze

In die engere Auswahl schaffen es vier außer dem Schulzentrum in Stift: südlich von Postkamp, wo das Neubaugebiet entstehen könnte, südlich des Kubitzberger Wegs, an der Willy-Busch-Straße zwischen Zufahrt Friedrichshof und Klausdorfer Straße und das Areal Gemeindezentrum.

Escosuras Rat: "Städtebaulich sind Gemeindezentrum und heutiges Schulzentrum beste Standorte. Sie sind integriert und gut angebunden. Das Problem Autoverkehr sollten sie nicht so hoch hängen. In Zukunft sind gute Rad- und Fußwege wichtiger."

Drittens scheint die Sanierung mit Mensabau die günstigste und nachhaltigste Variante. Nach heutigem Baukostenstand dürften 30 Millionen Euro fällig sein, bei Abriss und Neubau einzelner Gebäudeteile auch mehr.

Joachim Krabbenhöft von der Investitionsbank Schleswig-Holstein, die bei der Finanzierung öffentlicher Bauten berät und Fördertöpfe auslotet, hatte mehrere Varianten verglichen: Sanierung des Schulzentrum plus Mensa, kompletter Neubau auf diesem Grundstück, Neubau anderswo, sukzessive Erneuerung mit und ohne Sanierung der Sporthallen. Dafür legte Krabbenhöft nur grobe Kostenrechnungen vor.

Altenholzer Lenkungsausschuss wünscht sich Abgleich mit dem Haushalt

Der Ausschussvorsitzende Jens Kruschwitz (SPD), CDU-Fraktionschef Mike Buchau, der wie Norbert Worth (Grüne) aus dem Finanzausschuss zusätzlich anwesend war, und alle Ausschussmitglieder von den Grünen und der AWG äußerten sich enttäuscht.

Sie hatten eine Bewertung in Bezug auf die angespannte Altenholzer Haushaltslage erhofft. „Das war zu diesem Zeitpunkt nicht mein Auftrag“, stellte Krabbenhöft später klar.

Nach der Sitzungsunterbrechung war man über Parteigrenzen hinweg trotz Hitze und enttäuschter Erwartung einig: Es soll saniert werden, und die Mensa kommt. Wann, steht nicht fest. Klar ist aber, dass Altenholz bis dahin sehr genau rechnen muss.