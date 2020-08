Altenholz

Auslöser war ein Antrag der Grünen zur Situation der bestehenden Gewerbegebiete mit dem Ziel, diese zu optimieren und Defizite zu beseitigen. Ähnliches hatte die CDU vor etwa einem Jahr vorgeschlagen. Grünen-Vertreter Sascha Plietzsch betonte allerdings, es gehe seiner Fraktion ausdrücklich nicht um zusätzliche Flächenversiegelung.

Bürgermeister Carlo Ehrich fehlten im Grünen-Antrag unter anderem die finanziellen Folgen. Für eine derartige Unterstützung der Gewerbetreibenden brauche es Kontakte, Zeit, ein Flächenmanagement – das laufe auf eine Vollzeitstelle hinaus. Im Kleinen biete die Verwaltung ja Unterstützung: allerdings nur punktuell, wenn Betriebe sich mit konkreten Anliegen melden.

Anzeige

SPD Altenholz verweist auf die vielen anderen Aufgaben

„Das Optimum wäre ein Standortmanager“, fand Norbert Worth (Grüne): Da es den in Altenholz nicht gibt, müsse man andere Wege finden, niedrigschwellig an die Betriebe heranzutreten. Er habe mehrfach von Firmen gehört, die sich seitens der Gemeinde mehr Aktivitäten wünschen. Das sei nachvollziehbar. Dabei gehe es auch um Anregungen. So bemängelten manche Betriebe zum Beispiel die Erreichbarkeit per Lkw.

Weitere KN+ Artikel

Uwe Johanning ( SPD) erklärte, der Gemeinde fehle das Geld für neues Personal: „Und wir haben reichlich Aufgaben.“ Schulbauplanung, Sanierung des Gemeindezentrums, der Zustand des Feuerwehr-Gebäudes, Städtebau in Stift: „Jetzt ist nicht die Zeit für so einen Antrag.“

Gettorf arbeitet mit einem Standort-Management

Büroleiterin Bianca Hess aus dem Rathaus gefiel der Grünen-Vorschlag hingegen: „Wenn wir das Geld hätten.“ Man müsse in den direkten Austausch gehen – aber sie könne niemanden für 130 Betriebe abstellen. Aber: „ Gettorf macht es vor mit seinem Standort-Management.“ Gut wäre ein regelmäßiger Austausch mit den Verbänden. Doch sie riet davon ab, einen Ansprechpartner für die Wirtschaft zu installieren, ohne das entsprechende Personal zu haben.

Norbert Worth fand: „Da sind wir uns weitgehend einig – mehr können wir im Moment vielleicht nicht machen.“ Von der SPD wollte er wissen, wann denn mal der richtige Zeitpunkt für das Thema wäre. Mit dem Gewerbeaufkommen als sogenannter Stadtrandkern zweiter Ordnung müsse die Gemeinde pro Quadratmeter eigentlich höhere Erträge erhalten. Zudem bereiten ihm die Auswirkungen von Corona Sorgen.

Gewerbe-Unterstützung nicht Fokus der Ortsentwicklungsplanung

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass Gewerbe-Unterstützung nicht Aufgabe der anstehenden Ortsentwicklung sei: „Da geht es nur um grobe Planung, nicht um die Unterstützung einzelner Betriebe.“ Der Grünen-Antrag mache nur Sinn, wenn man der Verwaltung das Potenzial gebe, ihn umzusetzen: „Dafür braucht es mehr als Verwaltungskenntnisse – dafür braucht es einen Standortmanager.“ Er appellierte an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss, der Verwaltung die Mittel dafür zu geben.

CDU : Auch die Politik gehört ins Kommunikationsforum

Soweit wollte dieser nicht gehen. Aber Jürgen Schlüter ( CDU) verwies darauf, dass im von den Grünen angeregten „dauerhaften Kommunikationsforum“ neben dem Bürgermeister auch die Politik vertreten sein müsse. So ließe sich manches Problem der Betriebe womöglich schneller lösen. Er regte an, die Unternehmen zu einem Gespräch einzuladen und das „vielleicht zweimal im Jahr fortzusetzen“.

Silke Worth-Görtz (Grüne) betonte, es gehe nicht um „viel Geld für einen Standortmanager“. Sondern um die vielen kleinen Baustellen – und darum, einfach mal Kontakt zu den Gewerbetreibenden aufzubauen. Jörgen Danielsen (AWG) regte daraufhin an: „Wir als Wirtschaftsausschuss sollten einladen.“ Das solle man nicht wegschieben an die Verwaltung. So kam es dann auch. Ein Vorgehen, das Bianca Hess „toll“ findet: „Wenn die Politik das so wie jetzt mitsteuert, hat das eine breite Basis.“

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.