Holtsee

Zu den Kunden am vergangenen Freitag gehörte Kai-Uwe Haß. In einer Sammelbestellung holte er fünf Portionen Currywurst mit Pommes für sich und Kollegen von der Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ). „Sonst gibt es derzeit nur das mitgebrachtes Brot zum Mittag. Da ist Currywurst mal was anders“, sagte der 60-Jährige. Über das seit Mitte November bestehenden Angebot wurde Haß durch im Dorf verteilte Flyer des Gasthofs aufmerksam. „Ich bin schon zum dritten Mal hier“, berichtete er.

Dass es anscheinend Stammkundschaft gibt, freute Arne Brems. Der 29-Jährige ist im Gasthof für den Bereich Catering und Events zuständig. Der Außer-Haus-Verkauf am Wagen läuft, wie er sagt, unter dem Namen „rollender Landgasthof“. „Wir hatten mit ihm schon vor Corona begonnen, ihn aber in den vergangenen Monaten ausgebaut“, erläuterte Brems. Außer Holtsee steuert das Gastronomie-Team derzeit dienstags bis sonnabends noch 16 weitere Orte an. Jeweils von 11 bis 14 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr gibt es Mittag- und Abendessen. „Auch in Jevenstedt gibt es Außer-Haus-Verkauf. Doch nur durch den rollenden Landgasthof können wir trotz Corona alle unsere 36 festen Mitarbeiter weiter beschäftigen“, verriet Brems. Weil die Nachfrage da ist, sind seit diesem Jahr drei statt zwei Verkaufswagen unterwegs.

„Zum Grundkonzept gehört es, dass wir nur in Orten anfragen, wo es keinen Gasthof gibt“, erklärte Brems. „Gastwirt Thomas Puls hatte bei mir angerufen und gefragt, ob es einen Standort in Holtsee gibt“, sagte Holtsees Bürgermeister Jens-Peter Frank. Mit Frau Helga holte er sich Gulaschsuppe zum Mittag. Wirtstochter Linéa Puls (23) füllte die Mahlzeiten in die Transportbecher ab. „Wir kommen regelmäßig. Da Restaurantbesuche wegen Corona nicht möglich sind, ist es eine gute Abwechslung zum Selbstkochen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, sagten die Franks. Und da die Heuherberge Eiderhufe derzeit Winterpause macht, bestehe in der Gemeinde Holtsee derzeit kein alternatives gastronomisches Angebot. Wie alle Kunden hielten sich die Franks an die Maskenpflicht und 1,5-Meter-Sicherheitsabstand.

Ob der rollende Landgasthof das ganze Jahr über nach Holtsee kommt, ist noch fraglich. Interesse von Seiten des Gasthofs besteht. „Mit durchschnittlich 50 Kunden zur Mittagszeit und nachmals abends lohnt sich die Fahrt hierher“, sagte Brems. Jens-Peter Frank sah auf jeden Fall Verhandlungsbedarf: „Weil im Frühjahr der Badebetrieb wieder startet, gilt die Abmachung für den Standort bis März. Für die Zeit danach müssen wir sehen, was wo geht.“

Im Altkreis Eckernförde macht ein Verkaufswagen von Möhls Gasthof auch dienstags in Brekedorf, Im Winkel 2, Station. Alle Haltepunkte sind auf der Homepage https://moehls.de zu sehen. Im Internet können sich Kunden auch die Speisekarten aufrufen. Telefonische Vorbestellungen gab es bis Herbst 2020. „Unter anderem weil Bestellungen nicht abgeholt wurden, haben wir damit aufgehört“, sagte Catering-Beauftragter Arne Brems.

Telefonischer Kontakt zu Möhls Gasthof ist dennoch unter 04337/331 und 0151/64448289 möglich. Denn Angebote für neue Ziele der Verkaufswagen sind jederzeit willkommen.