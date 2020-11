Die Idee kam an: Wegen Corona hat die Feuerwehr Ascheffel eine Alternative zum klassischen Laternenumzug organisiert. Kindern, die mit einer Laterne am Haus standen, brachten die Brandschützer eine Geschenktüte. 170 Mädchen und Jungen wurden bei der Aktion beschert.

Von Rainer Krüger