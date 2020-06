Gettorf

Donnerstagabend beriet der Amtsausschuss nichtöffentlich und fasste den Beschluss. Er folgte damit nach Information der Kieler Nachrichten dem Vorschlag von Meins, der ihn in seiner Funktion als unmittelbarer Dienstherr des Bauamtsleiters vorlegte. Der Bauamtsleiter war zuvor von der Amtsspitze beurlaubt worden.

Jetzt wird in der Verwaltung Dänischer Wohld eine Stabsstelle für den ehemaligen Bauamtschef geschaffen. Sie ist dem Amtsdirektor direkt unterstellt. Der Beamte darf dort keine Aufgaben übernehmen, die mit dem Bauamt in Verbindung stehen, bestätigten Meins und der Büroleitende Beamte Tomas Bahr. Meins und Bahr bilden zusammen die Dienststellenleitung.

Ehemaliger Bauamtsleiter in Gettorf muss auf neuer Stabsstelle weiterarbeiten

Beamtenrechtlicher Hintergrund für die Einrichtung der Stabsstelle: Der Amtsrat muss auch während der Dauer des Disziplinarverfahrens seiner Position entsprechend beschäftigt und gefordert werden. Neu ausgeschrieben wird die frei gewordene Bauamtsleiterstelle also vorläufig nicht.

Die Dienststellenleitung bestätigte die Einschätzung, dass sich das Verfahren Monate hinziehen könne. Der Bauamtsleiter hat nicht nur das Recht auf Anhörung. Er kann auch widersprechen und sich rechtlich vertreten lassen. Wie es danach weitergeht, hängt vom Ausgang des Verfahrens ab.

Der ehemalige Bauamtsleiter hatte mit zwei Unternehmern aus der Baubranche eine Immobilienfirma gegründet. Er ist laut Handelsregister alleiniger Geschäftsführer.

Disziplinarverfahren im Amt Dänischer Wohld setzt Dienstvergehen voraus

Seine beiden Gesellschafter sind in Neudorf-Bornstein und Gettorf ansässig. Sie beteiligten sich in der Vergangenheit auch im Amtsbereich an öffentlichen Ausschreibungen für Bauprojekte.

Die Firmengründung erfolgte Anfang Juni 2020. Die JAS Unternehmergesellschaft und Co. KG mit Sitz in Neudorf-Bornstein wollte im Lindauer Ortsteil Revensdorf Wohnungen bauen und vermieten. Dafür hatten die drei gleichberechtigten Gesellschafter ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück gekauft.

Ausschlaggebend für ein Disziplinarverfahren ist ein Dienstvergehen. In dem Fall muss der Dienstherr das Verfahren eröffnen. Der Bauamtsleiter hätte eine beabsichtigte Nebentätigkeit dem Dienstherrn mindestens einen Monat vorher anzeigen und abwarten müssen, ob er sie genehmigt.

Meins hatte auf Nachfrage der Kieler Nachrichten bestätigt, dass der Bauamtsleiter seine Absicht, eine Immobilienfirma gründen, nicht entsprechend angezeigt hatte. Nach Landesbeamtenrecht sind darüber hinaus Nebentätigkeiten ausgeschlossen, die den Bereich berühren, in dem der Beamte tätig ist.

Ein Bauamt zu leiten und einer Immobilienfirma vorzustehen, ist laut dieser Definition nicht in Einklang zu bringen.

Die Ermittlungen führt ein externer Fachanwalt für das Amt in Gettorf

Die Dienststellenleitung hatte sich zu Beginn der Prüfung von der Kommunalaufsicht beim Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie bei der für Disziplinarsachen zuständigen Stelle im Innenministerium in Kiel beraten lassen.

Die Ermittlungen im Disziplinarverfahren führt im Auftrag des Amtes ein externer Fachanwalt. Das bestätigte Meins. Zur Sache selbst gibt es mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine Auskunft.

Der Amtsausschuss muss den Fall nach Abschluss des Disziplinarverfahrens neu beraten. Er entscheidet dann, wie weiter verfahren wird. Vorschlagsrecht hat wieder der Amtsdirektor. Um im Bauamt höhere Arbeitsbelastung aufgrund der nun fehlenden Leitung abzufangen, stellte der Ausschuss außerplanmäßig 50.000 Euro zur Verfügung.

So können nicht-hoheitliche Aufgaben bei Bedarf extern vergeben werden. Der Ausschuss dankte den Mitarbeiter der Verwaltun ausdrücklich dafür, dass sie sich bei der jetzt angefallenen Mehrarbeit solidarisch unterstützt hätten.

Amt, Amtsausschuss und Gemeinden Das Amt Dänischer Wohld ist die Verwaltung für die acht amtsangehörigen Gemeinden Gettorf, Osdorf, Felm, Lindau, Neudorf-Bornstein, Schinkel, Neuwittenbek und Tüttendorf. Das jeweilige Amt soll die Selbstverwaltung der Gemeinden, die alle einen oder eine ehrenamtliche Bürgermeister/in haben, stärken und unterstützen. Die Ämter entlasten sie bei der praktischen Durchführung der gemeindlichen Aufgaben, etwa bei der Bauleitplanung. Die inhaltlichen Entscheidungen aber treffen die gewählten Gemeindevertretungen. Alle für das Amt selbst wichtigen Entscheidungen, auch in Personalsachen, trifft dagegen der Amtsausschuss. Er setzt sich aus den Bürgermeistern und weiteren Gemeindevertretern zusammen. Wird ein Amt, wie im Dänischen Wohld, hauptamtlich geführt, hat es einen vom Amtsausschuss gewählten Amtsdirektor. Sein Dienstherr ist der Amtsausschuss.

