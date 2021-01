Für sich selbst Gutes fortführen. Diesen Vorsatz für 2020 hat Gundi Goetz aus Altenholz schon am gestrigen Neujahrstag umgesetzt. Weil das Anbaden in Eckernförde wegen der Corona-Prävention abgesagt worden war, fand sie eine individuelle Alternative und ging in Schilksee in Kiel ins Wasser.