Die Nachfrage ist unübersehbar. Vor dem Corona-Testmobil auf dem Exer-Parkplatz in Eckernförde stehen Touristinnen und Touristen am Sonnabendvormittag Schlange. Pandemie-gerecht mit Abstand sind sie froh, in der Stadt Urlaub machen zu können.

Von Rainer Krüger