Strandkorbsaison für Einheimische

Aufgrund der Corona-Beschränkungen hatte sich, wie berichtet, die Touristik entschlossen, die 250 frei vermietbaren Körbe an Eckernförder Bürger für die Monate Mai und Juni zu vergeben. Der Ansturm auf diese Halbsaison-Körbe war groß. Inzwischen sind alle angebotenen Logenplätze an der Ostsee ausgebucht. Ursprünglich sollten die Strandkörbe schon bis Ende April am Eckernförder Strand platziert werden. Doch noch ist der Strand unmöbliert.

„Wir wollen jetzt die Körbe Anfang Mai ausbringen, Voraussetzung ist aber die Erlaubnis des Landes Schleswig-Holstein“, sagt Touristikmanager Stefan Borgmann. Um das Wiederanlaufen des Geschäfts mit den Gästen in Schleswig-Holstein zu planen, stimmt sich das Land aktuell mit den touristischen Akteuren für die nächsten geplanten Phasen ab. Beteiligt sind unter anderem die Lokale Tourismus Organisation (LTO) und der Tourismusverband Schleswig-Holstein.

Grünes Licht vom Land fehlt noch

Laut Borgmann decken sich die Vorstellungen des Tourismusverbands für die einzelnen Startphasen nahezu vollständig mit dem Ansatz des Wirtschaftsministeriums des Landes. In Phase 1 schlägt der Verband die Öffnung von Outdoor-Freizeit-, Aktiv- und Sportangeboten mit geringen Kontakten vor. Hierzu zählen nach Angaben der Eckernförder Touristik auch die Strandkörbe für Einwohner. Das Wirtschaftsministerium, so Borgmann, wolle diesen Ansatz mit in die Beratungen nehmen.

„Für die geplante Strandkorbsaison ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung Realisierung“, sagt der Touristik-Chef. Für das endgültige Grüne Licht für die Aktion müssen sich die Eckernförder Strandkorbmieter aber noch etwas gedulden. Die neue Landesverordnung zu Corona soll ab dem 4. Mai neu definiert und zeitnah veröffentlicht werden.

