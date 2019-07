Die Hengstenberg-Pädagogik geht auf die 1892 in Meran geborene Elfriede Hengstenberg zurück. Sie wuchs in Berlin auf und wurde Gymnastiklehrerin. Das Studium der Plastischen Gymnastik bei Rudolf Bode in München und der Unterricht an der Montessori-Schule in Berlin Dahlem ab 1928 prägten sie. Die Balancier- und Kletterlust von Kindern nutzte die Pädagogin, um die kindliche Bewegungsentfaltung zu fördern. Dabei setzte sie Alltagsgegenstände wie Hühnerleitern, Stangen und Hocker ein. Sie stellte dabei fest, dass auch eine „Nachentfaltung“ von Kindheit mit Hilfe des freien Bewegungsspiels möglich ist.

Bei Sommerferienkursen in Budapest in den 1930er-Jahren traf sie auf die Kinderärztin Emmi Pikler, die den Stellenwert der selbstbestimmten Bewegungsentwicklung des Kindes für die Persönlichkeitsentfaltung erkannte und erforschte. Hengstenberg starb 1992 in Berlin. Eine Theorie hinterließ sie nicht. Ute Strub (Jahrgang 1933) gab das Prinzip in Kursen didaktisch-methodisch weiter, ab Mitte der 1990er-Jahre ergänzte der Heilpädagoge und Physiotherapeut Uli Tritschler (Jahrgang 1941). Dennoch gab es weiter kein echtes Konzept für diese Art der Bewegungspädagogik.

Michael Peter Fuchs, gebürtiger Schweizer und lange zu Hause in Tüttendorf, hat es in Form des Fachbuchs „ Hengstenberg Spiel- und Bewegungspädagogik“ geliefert (Herder Verlag, , ISBN 978-3-451-37709-9, Preis 20 Euro).