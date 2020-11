Corona und Stadthallenumbau vereiteln den diesjährigen Bücherherbst mit Annemarie Stoltenberg in Eckernförde. Doch die Literaturkritikerin stellte jetzt in der Buchhandlung Am Gänsemarkt ihre Lieblingsbücher im kleinen Rahmen der Presse vor. Wie immer eine Auswahl, die neugierig macht.