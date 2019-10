Es bleibt dabei: Die Planungen für das Baugebiet Brammerkamp in Altenholz werden ein Jahr lang auf Eis gelegt. Nach dem Bauausschuss stimmten die Vertreter von AWG, SPD und Grünen auch in der Gemeindevertretung für die Pause. Doch welche Folge hat diese für das mögliche Gewerbegebiet in Knoop?